預防勝於搶救 桃園消防實戰水域救援演練震撼登場

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
「水域救援演練暨防災防溺」宣導，模擬學生真實溺水情境，因不諳水性而落水，演練「叫、叫、伸、拋、划」等黃金初救原則。活動。記者陳恩惠／翻攝
「水域救援演練暨防災防溺」宣導，模擬學生真實溺水情境，因不諳水性而落水，演練「叫、叫、伸、拋、划」等黃金初救原則。活動。記者陳恩惠／翻攝

夏天就是要玩水啊！水上活動一直是民眾避暑首選，而水域安全卻也成為最重要的議題，桃園市消防局第一救災救護大隊選在夜鷺生態埤塘舉辦震撼地實戰演練「水域救援演練暨防災防溺」宣導活動，結合科技與教育，打造兼具專業與互動性的夏日安全體驗。

大林分隊長洪榮蔚說明，演練以模擬學生不黯水性貿然下水游泳及參與水上活動時不慎落水等常見溺水情境，從溺者使用水母漂待救、路過民眾發現，利用「叫、叫、伸、拋、划」進行初期救援，直到消防員到場接手，使用繩袋、魚雷浮標、拋繩槍、動力艇及潛水救生等進階救援，其中再加入空拍機及遙控救生圈等科技輔助設備來強化整體救援行動。

現場也設有防災教育攤位，包含CPR與AED操作教學、防溺十招講解操作、消防衣著裝體驗，以及與兒童燒燙傷關懷協會及財團法人住宅地震保險基金等民間團體合作之防災知識推廣，藉由互動式教學，深化民眾對防災的正確認識，建立「預防勝於搶救」的觀念。

一大隊長賴志忠說，每年的水域救援演練都是實戰等級規格，除檢視救援人員反應與技術外，更期望透過教育與體驗，呼籲民眾在從事水域活動時，應選擇合法安全場域、配備救生裝備，並具備基本自救與防溺常識，共同守護夏季戲水安全。

消防隊員出動繩袋、動力艇、魚雷浮標、潛水裝備，搭配空拍機與遙控救生圈強化效率。記者陳恩惠／翻攝
消防隊員出動繩袋、動力艇、魚雷浮標、潛水裝備，搭配空拍機與遙控救生圈強化效率。記者陳恩惠／翻攝
桃園市消防局第一救災救護大隊在桃園區夜鷺生態埤塘舉辦震撼地實戰演練「水域救援演練暨防災防溺」宣導活動。記者陳恩惠／翻攝
桃園市消防局第一救災救護大隊在桃園區夜鷺生態埤塘舉辦震撼地實戰演練「水域救援演練暨防災防溺」宣導活動。記者陳恩惠／翻攝
消防隊員出動繩袋、動力艇、魚雷浮標、潛水裝備，搭配空拍機與遙控救生圈強化效率。記者陳恩惠／翻攝
消防隊員出動繩袋、動力艇、魚雷浮標、潛水裝備，搭配空拍機與遙控救生圈強化效率。記者陳恩惠／翻攝
現場也設有防災教育攤位，包含CPR與AED操作教學等。記者陳恩惠／翻攝
現場也設有防災教育攤位，包含CPR與AED操作教學等。記者陳恩惠／翻攝
桃園市消防局第一救災救護大隊在桃園區夜鷺生態埤塘舉辦震撼地實戰演練「水域救援演練暨防災防溺」宣導活動，結合科技與教育，打造兼具專業與互動性的夏日安全體驗。記者陳恩惠／翻攝
桃園市消防局第一救災救護大隊在桃園區夜鷺生態埤塘舉辦震撼地實戰演練「水域救援演練暨防災防溺」宣導活動，結合科技與教育，打造兼具專業與互動性的夏日安全體驗。記者陳恩惠／翻攝

空拍機 消防員

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