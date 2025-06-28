聽新聞
0:00 / 0:00

竹市「祝你好孕」再加碼 婚後孕前健檢有補助

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹市政府繼3月推出「中醫助孕調理」，昨天再推「祝你好孕–婚後孕前健檢補助試辦計畫」。圖／新竹市政府提供
新竹市政府繼3月推出「中醫助孕調理」，昨天再推「祝你好孕–婚後孕前健檢補助試辦計畫」。圖／新竹市政府提供

新竹市政府繼3月推出「中醫助孕調理」，昨再加碼「祝你好孕」婚後孕前健檢補助試辦計畫，女性最高補助2066元，男性最高1256元，衛生局國民健康科7月1日起受理臨櫃登記，限額100名，額滿為止。

新竹市代理市長邱臣遠指出，婚後孕前健檢補助試辦計畫是「祝你好孕」系列措施的一環，只要設籍新竹市、年滿18歲、未曾生育且申請時未懷孕的已婚男女都能申請，協助市民以健康的身心迎接新生命。

新竹市衛生局，「祝你好孕」系列政策致力整合醫療與諮詢資源，打造安心且完善的生育支持網絡。此次補助內容涵蓋基本身體檢查、血液檢查、尿液檢查、梅毒篩檢、愛滋病篩檢及披衣菌抗體檢查，女性另有德國麻疹抗體、水痘抗體、甲狀腺刺激素與糖化血色素等項目，男性則補助精液分析，因項目不同，所以補助金額不同。

衛生局表示，試辦計畫7月1日起受理報名，符合資格的市民須至衛生局國民健康科臨櫃登記，歡迎多加利用。因名額有限，也請欲申請者從速。

懷孕

延伸閱讀

竹市「祝你好孕」再加碼 婚後孕前健檢補助7月1日上路

韓國瑜、盧秀燕、蔣萬安拍片力挺 鄭正鈐：不能讓綠翻盤

影／民眾黨中央保安隊進駐竹市聲援高虹安 啟動陸戰、空戰

影／竹市東區燒烤店晚間驚傳火警 5民眾困頂樓已獲救送醫

相關新聞

竹市「祝你好孕」再加碼 婚後孕前健檢有補助

新竹市政府繼3月推出「中醫助孕調理」，昨再加碼「祝你好孕」婚後孕前健檢補助試辦計畫，女性最高補助2066元，男性最高12...

司機不足 桃園5672公車報請停駛2個月

公車司機人力不足，桃園市亞通客運駕駛流失，報請5672路公車自7月起停駛2個月，桃園市交通局協調桃園客運代駛；桃園也同步...

廣角鏡／攻頂領畢業證書

桃園市復興區奎輝國小位於大漢溪上游，10名畢業生最後一堂課是攀登復興三尖之首「那結山」，學生花2天1夜，最後在校長石維堅...

桃園強化招商 鏈結國家科研量能打造產業升級冠軍通道

桃園市政府經濟發展局今日攜手國家原子能科技研究院，舉辦鏈結桃園─專利研發技術招商媒合會，朝「產業出題，學研解題」方向推展...

桃園12組青年設計團隊簽備忘錄 預估創造429萬元銷售額

桃園市青年局6月20日首度攜手「台灣連鎖加盟展」平台，於台北世貿一館舉辦「設計解決方案商機日」。本次活動邀集12組「桃園...

畢業不知做什麼？桃竹苗逾萬職缺徵才 部分工作月薪上看10萬元

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於7月在桃園、新竹及苗栗地區舉辦9場徵才活動，邀請236家優質廠商提供超過1萬個工作職缺，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。