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竹市「祝你好孕」再加碼 婚後孕前健檢有補助
新竹市政府繼3月推出「中醫助孕調理」，昨再加碼「祝你好孕」婚後孕前健檢補助試辦計畫，女性最高補助2066元，男性最高1256元，衛生局國民健康科7月1日起受理臨櫃登記，限額100名，額滿為止。
新竹市代理市長邱臣遠指出，婚後孕前健檢補助試辦計畫是「祝你好孕」系列措施的一環，只要設籍新竹市、年滿18歲、未曾生育且申請時未懷孕的已婚男女都能申請，協助市民以健康的身心迎接新生命。
新竹市衛生局，「祝你好孕」系列政策致力整合醫療與諮詢資源，打造安心且完善的生育支持網絡。此次補助內容涵蓋基本身體檢查、血液檢查、尿液檢查、梅毒篩檢、愛滋病篩檢及披衣菌抗體檢查，女性另有德國麻疹抗體、水痘抗體、甲狀腺刺激素與糖化血色素等項目，男性則補助精液分析，因項目不同，所以補助金額不同。
衛生局表示，試辦計畫7月1日起受理報名，符合資格的市民須至衛生局國民健康科臨櫃登記，歡迎多加利用。因名額有限，也請欲申請者從速。
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