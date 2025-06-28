司機不足 桃園5672公車報請停駛2個月

公車司機人力不足，桃園市亞通客運駕駛流失，報請5672路公車自7月起停駛2個月，桃園市交通局協調桃園客運代駛；桃園也同步將5條重複性高的公車路線整併為4條，自7月起實施。據了解，亞通駕駛被新竹縣亦捷科際高薪挖走，初估流失5人。

客運業鬧司機荒，各縣市競相加薪，業者祭出福利搶人。新竹亦捷科際今年初曾承攬竹縣新闢公車路線，但首班車因駕駛身體不適，又無代班司機，最後未發車，學生等不到公車上學，縣府怒拔營運權；亦捷後來積極招募司機，日前接手新竹客運12條公車路線，班次逐漸增加。

桃園亞通客運因駕駛人力不足，向桃園市交通局報請停駛5672路公車。交通局表示，亞通報請停駛的路線從龍潭站發車，其他路線均正常行駛；該路線有13班次，往返中壢與國軍桃園總醫院，途經平鎮等地，搭乘乘客多，停駛衝擊大，已協調桃園客運支援2個月，讓亞通調整及招募人力。

桃園公車近日也調整班次，交通局表示，為提高運載效率，將桃園區5條重疊性高或繞路的公車路線220、220A、221、222、223，整併為220、220A、221和221A等4條循環路線，服務路網擴大到正光路、寶慶路和中正路等，串聯經國、中路與小檜溪3大重劃區，新路線7月1日起上路。

桃園市政府推動「受訓即就業」計畫，去年迄今已補足133名以上司機，不過原本4月司機缺額為139人，本月缺額略增為141人。

據了解，桃園亞通流失的司機近期被亦捷科際陸續挖走，除了薪水較高，也有司機說，因內部制度、車輛維修等原因才決定跳槽。

新竹縣交旅處長陳盈州說，目前市區客運駕駛人數62人，目前缺額仍待調查；各公車路線人力趨於穩定，客運業者持續招募人力，各家都希望再增加2、3人，縣府每月補貼每名駕駛1萬元，客運業也祭出福利，對其他縣市業者有吸引力。