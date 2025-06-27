快訊

天兵老師帶頭教室內烤肉！5學生送醫「非一氧化碳中毒」 檢測結果曝光

已變一片荒涼...八仙塵爆走過十年 當年一瞬間從樂園變煉獄

傷亡不明…基隆民宅陷火海「濃煙竄天」畫面曝 消防搶救中

桃園12組青年設計團隊簽備忘錄 預估創造429萬元銷售額

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市青年局6月20日首度攜手「台灣連鎖加盟展」平台，於台北世貿一館舉辦「設計解決方案商機日」，本次活動邀集12組「桃園設計庫」青年設計團隊，預估創造429萬元採購銷售額。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局6月20日首度攜手「台灣連鎖加盟展」平台，於台北世貿一館舉辦「設計解決方案商機日」，本次活動邀集12組「桃園設計庫」青年設計團隊，預估創造429萬元採購銷售額。圖／桃園市青年局提供

桃園青年局6月20日首度攜手「台灣連鎖加盟展」平台，於台北世貿一館舉辦「設計解決方案商機日」。本次活動邀集12組「桃園設計庫」青年設計團隊，與來自全台30位企業買主一對一洽談，現場共促成40場媒合、8份合作備忘錄，預估創造429萬元採購銷售額，展現設計與商業需求的精準對接成果。

為強化設計團隊的實戰力，青年局於活動前即展開系列輔導，包括提案優化、買主需求分析與商業簡報工作坊，協助團隊針對企業需求量身打造專業提案。參與團隊服務範圍涵蓋視覺設計、品牌包裝、空間規畫、數位行銷等，成功吸引連鎖餐飲、文創品牌與商圈協會等產業買主洽談合作。

青年局長侯佳齡指出，「桃園設計庫」致力於挖掘與培育青年設計人才，不僅提供創意舞台，更注重市場對接與商業能力培養。本次透過加盟展平台的跨界合作，讓設計團隊於實際採購情境中提升應對能力，突破接案困境，為青年與產業建立長期合作橋梁。

青年局說，未來將持續以「設計即商機」為核心，深化設計與產業鏈結，拓展桃園設計團隊的市場觸角，打造青年設計服務專業化、全台接單化的支持體系。

桃園市青年局6月20日首度攜手「台灣連鎖加盟展」平台，於台北世貿一館舉辦「設計解決方案商機日」，本次活動邀集12組「桃園設計庫」青年設計團隊，預估創造429萬元採購銷售額。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局6月20日首度攜手「台灣連鎖加盟展」平台，於台北世貿一館舉辦「設計解決方案商機日」，本次活動邀集12組「桃園設計庫」青年設計團隊，預估創造429萬元採購銷售額。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局6月20日首度攜手「台灣連鎖加盟展」平台，於台北世貿一館舉辦「設計解決方案商機日」，本次活動邀集12組「桃園設計庫」青年設計團隊，預估創造429萬元採購銷售額。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年局6月20日首度攜手「台灣連鎖加盟展」平台，於台北世貿一館舉辦「設計解決方案商機日」，本次活動邀集12組「桃園設計庫」青年設計團隊，預估創造429萬元採購銷售額。圖／桃園市青年局提供

青年 桃園 團隊

延伸閱讀

桃園百年古宅變身！ 「御前上茶×DUMA茶屋」超萌聯名抽好禮 抹茶控吃爆抹茶冰、500本繪本任你看

長榮航空10月增桃園-釜山新航線 明年美國每周航班可望破百

藍天王出動抗罷！燕子禿子漢子719拚場 張善政720顧桃園

桃園靜桃專案再出擊！15部噪音車遭攔查 9輛超標重罰3.7萬

相關新聞

桃園12組青年設計團隊簽備忘錄 預估創造429萬元銷售額

桃園市青年局6月20日首度攜手「台灣連鎖加盟展」平台，於台北世貿一館舉辦「設計解決方案商機日」。本次活動邀集12組「桃園...

畢業不知做什麼？桃竹苗逾萬職缺徵才 部分工作月薪上看10萬元

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於7月在桃園、新竹及苗栗地區舉辦9場徵才活動，邀請236家優質廠商提供超過1萬個工作職缺，...

竹市「祝你好孕」再加碼 婚後孕前健檢補助7月1日上路

新竹市政府繼今年3月推出「中醫助孕調理」後，再度加碼推出「祝你好孕–婚後孕前健檢補助試辦計畫」，凡符合資格的市民皆可申請...

只問心情不問速度 張善政宣布八德兒美館轉型方向

桃園市八德置地廣場5、6樓原為市立兒童美術館，去年底遷館青埔後，空間用途一度引發熱議，市長張善政今宣布此處將打造全齡運動...

清涼一夏！苗栗市民廣場戲水區開放 今明2場晚會有好康

苗栗市公所市民廣場的戲水區今起開放，提供鄉親及親子在炎炎夏日裡「清涼一夏」，戲水區各種噴水設施開放至8月31日，時間為每...

竹北博愛公園樹木遭砍民眾疑風水破壞 公所：有倒伏風險

新竹縣竹北市博愛公園內兩棵栽種超過30年的樹木，位於土地公廟後方，長年被視為「靠山護龍」，卻在昨天遭修樹團隊砍除，有民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。