桃園12組青年設計團隊簽備忘錄 預估創造429萬元銷售額

桃園市青年局6月20日首度攜手「台灣連鎖加盟展」平台，於台北世貿一館舉辦「設計解決方案商機日」。本次活動邀集12組「桃園設計庫」青年設計團隊，與來自全台30位企業買主一對一洽談，現場共促成40場媒合、8份合作備忘錄，預估創造429萬元採購銷售額，展現設計與商業需求的精準對接成果。

為強化設計團隊的實戰力，青年局於活動前即展開系列輔導，包括提案優化、買主需求分析與商業簡報工作坊，協助團隊針對企業需求量身打造專業提案。參與團隊服務範圍涵蓋視覺設計、品牌包裝、空間規畫、數位行銷等，成功吸引連鎖餐飲、文創品牌與商圈協會等產業買主洽談合作。

青年局長侯佳齡指出，「桃園設計庫」致力於挖掘與培育青年設計人才，不僅提供創意舞台，更注重市場對接與商業能力培養。本次透過加盟展平台的跨界合作，讓設計團隊於實際採購情境中提升應對能力，突破接案困境，為青年與產業建立長期合作橋梁。

青年局說，未來將持續以「設計即商機」為核心，深化設計與產業鏈結，拓展桃園設計團隊的市場觸角，打造青年設計服務專業化、全台接單化的支持體系。