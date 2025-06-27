畢業不知做什麼？桃竹苗逾萬職缺徵才 部分工作月薪上看10萬元

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於7月在桃園、新竹及苗栗地區舉辦9場徵才活動，邀請236家優質廠商提供超過1萬個工作職缺，部分職缺開出月薪10萬元招攬人才。

桃竹苗分署與桃園市政府合作於7月4日、9日、11日、16日、18日及25日舉辦徵才活動，共邀請154家企業釋出6450個職缺。其中7月4日於陽明公園市民活動中心辦理，邀請家樂福、全聯實業、宏亞食品等30家廠商涵蓋物流、零售、服務等產業，釋出1400個正職與暑期工讀機會；台灣順豐速運開出月薪最高10萬元招募駕駛員，為希望挑戰高薪工作的求職者帶來絕佳機會。

7月18日於鉑宴會館邀請24家廠商共襄盛舉，其中富雅居廚櫃有限公司也以月薪最高10萬元招募系統廚櫃安裝技士/技師。現場更提供多項就業促進方案諮詢服務，包括「婦女再就業」、「青年職得好評」、「55Plus就業促進措施」、「大客車駕駛受訓即就業專案培訓」等，協助不同族群掌握職涯轉機。新竹、苗栗地區將在7月3日、5日及11日舉辦3場徵才活動，總計82家企業提供3921個工作職缺。

桃竹苗分署長賴家仁表示，為迎接畢業季，勞動部提供多項促進就業及職業訓練措施，幫助青年朋友尋找理想工作，若青年朋友畢業後無法即時找到工作，可以參加「初次尋職青年穩定就業計畫」針對年滿15歲至29歲，未就學未就業90日以上的初次尋職青年，於線上申請加入計畫後，提供職涯諮詢、協助履歷撰寫、強化面試技巧等多元化就業服務，協助推介就業，即可獲得尋職津貼與就業獎勵金合計最高4.5萬元，詳情可上台灣就業通網站查詢。