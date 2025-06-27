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竹市「祝你好孕」再加碼 婚後孕前健檢補助7月1日上路

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府繼今年3月推出「中醫助孕調理」後，再度加碼推出「祝你好孕–婚後孕前健檢補助試辦計畫」。圖／新竹市政府提供
新竹市政府繼今年3月推出「中醫助孕調理」後，再度加碼推出「祝你好孕–婚後孕前健檢補助試辦計畫」。圖／新竹市政府提供

新竹市政府繼今年3月推出「中醫助孕調理」後，再度加碼推出「祝你好孕–婚後孕前健檢補助試辦計畫」，凡符合資格的市民皆可申請，女性最高可獲補助2066元、男性最高1256元，總計開放100個名額，額滿為止，助攻市民順利圓夢。

新竹市代理市長邱臣遠指出，為提升市民婚後健康懷孕比例、孕育健康寶寶，市府自2023年起率先推出「凍卵補助計畫」，深獲市民好評。今年3月更進一步加碼，推出「祝你好孕」系列新措施，包括「中醫助孕調理補助計畫」，透過中醫調養，讓市民的好孕加倍、接連不斷。

邱臣遠說，這次再推出「婚後孕前健檢補助試辦計畫」，提供設籍竹市、年滿18歲、未曾生育且申請時未懷孕的已婚男女（含新住民）每人一次性的孕前健檢補助，協助市民以健康的身心迎接新生命的到來，從源頭為市民朋友做好備孕準備，照顧服務更全面。

新竹市衛生局表示，竹市「祝你好孕」系列政策，致力於整合醫療與諮詢資源，打造安心且完善的生育支持網絡，讓市民在備孕階段獲得更多保障與協助。

新竹市衛生局說明，此次補助內容涵蓋基本身體檢查、血液檢查、尿液檢查、梅毒篩檢、愛滋病篩檢及披衣菌抗體檢查，女性另有德國麻疹抗體、水痘抗體、甲狀腺刺激素與糖化血色素等檢查項目，男性則補助精液分析，項目完整且具實質意義。

衛生局表示，歡迎符合資格的市民自7月1日起，親洽竹市衛生局國民健康科臨櫃申請。相關補助流程、應備文件及合約醫療院所名單，皆可至衛生局「祝你好孕專區」(https://gov.tw/MJM)查詢。

新竹市衛生局說明，此次補助內容涵蓋基本身體檢查、血液檢查、尿液檢查、梅毒篩檢、愛滋病篩檢及披衣菌抗體檢查，女性另有德國麻疹抗體、水痘抗體、甲狀腺刺激素與糖化血色素等檢查項目，男性則補助精液分析。圖／新竹市政府提供
新竹市衛生局說明，此次補助內容涵蓋基本身體檢查、血液檢查、尿液檢查、梅毒篩檢、愛滋病篩檢及披衣菌抗體檢查，女性另有德國麻疹抗體、水痘抗體、甲狀腺刺激素與糖化血色素等檢查項目，男性則補助精液分析。圖／新竹市政府提供

衛生局 生育 新竹 懷孕

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