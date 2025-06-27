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只問心情不問速度 張善政宣布八德兒美館轉型方向

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
八德兒美館去年底因遷館熄燈，桃園市長張善政今宣布館舍空間未來用途。圖／翻攝自桃園市長張善政臉書
八德兒美館去年底因遷館熄燈，桃園市長張善政今宣布館舍空間未來用途。圖／翻攝自桃園市長張善政臉書

桃園市八德置地廣場5、6樓原為市立兒童美術館，去年底遷館青埔後，空間用途一度引發熱議，市長張善政今宣布此處將打造全齡運動館，但民代認為市府決定與地方期待有落差，遺憾轉型過程未充分溝通，盼未來妥善規畫，避免寶貴空間被浪費。

八德置地廣場由廣豐實業興建，地下室與地上1到4樓規畫有賣場、餐廳和影城，5、6樓產權無償移撥給桃園市政府做為回饋，後來市府將5、6樓打造成兒美館，直至去年底遷館熄燈；地方期盼5、6樓能繼續供兒童使用，民進黨議員許家睿也多次在議會呼籲文化平權，盼兒童文學館落腳此處，但市府回應另有他用。

桃園市長張善政今在臉書宣布八德置地廣場5、6樓將打造全齡運動館，除了長者的樂齡運動區，家長孩童都適合的親子運動教室，還有結合虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）的沉浸式運動體驗，讓運動不再有門檻，大家在此不分年齡、不分速度，一起快樂運動。

張善政也說，全齡運動館預計2026年初完成招商，力拼2026年底營運。此外，也要感謝立委邱若華積極協助，反映在地民眾需求，市府會繼續用創新的眼光活化城市。

對於市府決定，許家睿表示樂見空間轉型重新開放給市民使用，但轉型作為運動空間的決定，未見地方參與決策。此外，該空間位置距離八德國民運動中心不遠，新增運動館舍需考量分眾經營，提高使用率，避免寶貴的空間浪費。

八德兒美館去年底因遷館熄燈，桃園市長張善政今宣布館舍空間未來用途。圖／翻攝自桃園市長張善政臉書
八德兒美館去年底因遷館熄燈，桃園市長張善政今宣布館舍空間未來用途。圖／翻攝自桃園市長張善政臉書
八德兒美館去年底因遷館熄燈，桃園市長張善政今宣布館舍空間未來用途。圖／翻攝自桃園市長張善政臉書
八德兒美館去年底因遷館熄燈，桃園市長張善政今宣布館舍空間未來用途。圖／翻攝自桃園市長張善政臉書

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