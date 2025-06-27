清涼一夏！苗栗市民廣場戲水區開放 今明2場晚會有好康

苗栗市公所市民廣場的戲水區今起開放，提供鄉親及親子在炎炎夏日裡「清涼一夏」，戲水區各種噴水設施開放至8月31日，時間為每日下午4點至晚間8點。今年市公所配合戲水區開放，今、明兩晚安排青春戲水夜、仲夏夜晚會，到場民眾可領取100元園遊券，另外還有機會領到小水槍。市長余文忠歡迎市民踴躍到場，感受豐富的夏日風情。

市公所表示，戲水區每周一是例行設備保養及蓄水池清洗日，當天暫停開放；市民廣場戲水區自啟用以來，每年暑期都吸引大批親子前來，已成為苗栗市夏日深受歡迎的親子活動。為確保戲水環境衛生與安全，市公所已完成蓄水池多次清洗作業及設備檢測，確認運作無虞，今天起開放。

戲水區噴水設施多元，包括親子水舞、天上水、水簾凱旋門、棕櫚樹戲水組、魔術跳泉與地雷區，現場配合播放兒童音樂，搭配燈光效果，營造出視覺與聽覺的雙重享受，市民廣場雖不大，但設施完整，且全區都在家長視線範圍內，並每天換水以確保安全衛生。

余文忠在上午啟動記者會表示，開放期間歡迎市民踴躍來共度清涼愉快的夏日時光，呼籲家長與小朋友務必遵守戲水規定及配合工作人員的各項防護措施，共同維護戲水環境，讓每位使用者都能享有優質空間。市公所並鼓勵企業與社團在周末認養場地，舉辦親子活動或主題日，盼透過民間參與讓市民廣場的夏日體驗更多元豐富。

今年首度推出「星光親水夜」系列活動，在今、明兩日下午5點至晚間8點登場，今晚的「青春戲水夜」邀縣內國中、高中學生社團帶來勁歌熱舞，並由嘉盛社區辦「粄條DIY」體驗，同時還有「廉能電栗」反詐騙宣導攤位，透過互動遊戲與有獎問答，向民眾推廣廉潔施政與防詐知識；明天6月28日仲夏夜晚會由在地社區及社團接力演出，呈現不同風貌的熱情表演，文聖社區也辦理「龍鬚糖DIY」，大小朋友都能盡興體驗。

市公所表示，優樂合唱團將連續2天以悠揚歌聲為市民廣場帶來繚繞不絕的音樂饗宴。這次活動，特別感謝金樹營造大力支持，贊助總價20萬元的園遊券，今、明兩晚將發放給現場參與民眾，每人限領一次，每張金額100元，數量有限，發完為止。