快訊

澎湖阿家生蠔遭勒令停業...老闆賭氣不起爐灶 縣府回應了

6月30日虎爺生日！把握求財、認契父禮儀禁忌 參拜留一物讓祂記住你

女牙醫出借1500萬反遭爆打痛毆 竹聯幫靜安會6人遭逮偵訊中

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北博愛公園樹木遭砍民眾疑風水破壞 公所：有倒伏風險

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民眾認為，公園樹木確實需要修剪，但不應隨意砍樹，尤其是具象徵意義的樹木。記者郭政芬／攝影
民眾認為，公園樹木確實需要修剪，但不應隨意砍樹，尤其是具象徵意義的樹木。記者郭政芬／攝影

新竹縣竹北市博愛公園內兩棵栽種超過30年的樹木，位於土地公廟後方，長年被視為「靠山護龍」，卻在昨天遭修樹團隊砍除，有民眾向本報投訴，指出公園樹木可以修剪，但隨意砍除象徵性樹木，恐破壞風水地理，要求相關單位給予合理解釋。對此，竹北市公所強調，經專業評估發現兩棵風鈴木健康狀況不佳，存在倒伏風險，為確保民眾安全才進行移除作業。

民眾指出，這兩棵風鈴木位於土地公廟後方，被視為「靠山護龍」，突然被砍，就等於沒有後方靠背之處，恐怕會破壞風水地理，前天起就在公園修剪樹木，昨天中午突然砍樹，一下子就把樹清理掉，「公園樹木確實需要修剪，但不應隨意砍樹，尤其是具象徵意義的樹木。」

民眾表示，這兩棵樹陪伴公園多年，不僅美化環境，還為土地公廟增添氛圍。昨天樹木突然被砍，讓民眾感到難以接受。

對此，竹北市公所出示照片解釋，此次作業是接獲北崙里里長與當地居民反映後執行，經專業評估，發現風鈴木生樹勢衰弱、枝葉枯萎，健康狀況明顯不佳。為避免未來倒伏危及民眾安全，經評估移除狀況不佳樹木，並進行例行性公園修枝，以利民眾休憩。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

民眾表示，這兩棵樹陪伴公園多年，不僅美化環境，還為土地公廟增添氛圍。記者郭政芬／攝影
民眾表示，這兩棵樹陪伴公園多年，不僅美化環境，還為土地公廟增添氛圍。記者郭政芬／攝影
竹北市公所出示照片說明，這兩棵風鈴木（位於前方）樹勢衰弱、枝葉枯萎，健康狀況明顯不佳。為避免未來倒伏危及民眾安全，經專業評估後移除。圖／竹北市公所提供
竹北市公所出示照片說明，這兩棵風鈴木（位於前方）樹勢衰弱、枝葉枯萎，健康狀況明顯不佳。為避免未來倒伏危及民眾安全，經專業評估後移除。圖／竹北市公所提供
有民眾向本報投訴，竹北市博愛公園內兩棵栽種超過30年的樹木，位於土地公廟後方，長年被視為「靠山護龍」，卻在昨天遭修樹團隊砍除。記者郭政芬／攝影
有民眾向本報投訴，竹北市博愛公園內兩棵栽種超過30年的樹木，位於土地公廟後方，長年被視為「靠山護龍」，卻在昨天遭修樹團隊砍除。記者郭政芬／攝影
民眾指出，這兩棵風鈴木位於土地公廟後方，被視為「靠山護龍」，突然被砍，就等於沒有後方靠背之處。記者郭政芬／攝影
民眾指出，這兩棵風鈴木位於土地公廟後方，被視為「靠山護龍」，突然被砍，就等於沒有後方靠背之處。記者郭政芬／攝影

風鈴木 竹北 北市

延伸閱讀

竹北新月沙灣音樂祭8/16登場 徐佳瑩、詹雯婷開唱

天氣熱、存放化學品 竹北工業大樓狂燒10小時才撲滅

竹北橋下傳來哭聲 竟是女摔車警急跳水救車

竹北工業大樓起火濃煙狂竄 鄰近2科技園區交通一度壅塞

相關新聞

竹北博愛公園樹木遭砍民眾疑風水破壞 公所：有倒伏風險

新竹縣竹北市博愛公園內兩棵栽種超過30年的樹木，位於土地公廟後方，長年被視為「靠山護龍」，卻在昨天遭修樹團隊砍除，有民眾...

暑期小確幸 苑裡鎮迎來嶄新籃球場、泳池7月1日起開放

暑假即將來臨，苗栗縣苑裡鎮也傳來好消息，苑裡體育場的籃球場、游泳池已陸續整修完成，將可提供鎮民更安全舒適的運動環境；今天...

大溪大禧「地方第二個過年」周末登場 轉型低碳全新慶典

桃園市政府整合文化、環境治理，明天登場的「大溪大禧2025」，將攜手民間團體與社區，深化節慶與信仰的永續轉型，以「香火延...

桃園7月將停水18小時！影響6674戶…範圍看過來

為降低漏水風險及提升供水穩定，台灣自來水公司第二區管理處辦理「大園區中正東路三段400mm水量計設備及500mm制水閥汰...

桃園暑假愛心午餐 推動餐券數位化

桃園市教育局辦理寒暑假愛心午餐，為避免兌換地點限制、紙本餐券損壞，今年暑假起推動「餐券數位化」計畫，讓弱勢學童無論身處何...

全桃園首間社宅派出所共構中壢派出所 今正式啟用

桃園市中壢警分局中壢派出所整建至今達75年，為更方便服務民眾，新派出所移至中興巷公辦都更社宅1至3樓，歷經3年半規畫與施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。