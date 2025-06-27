竹北博愛公園樹木遭砍民眾疑風水破壞 公所：有倒伏風險

新竹縣竹北市博愛公園內兩棵栽種超過30年的樹木，位於土地公廟後方，長年被視為「靠山護龍」，卻在昨天遭修樹團隊砍除，有民眾向本報投訴，指出公園樹木可以修剪，但隨意砍除象徵性樹木，恐破壞風水地理，要求相關單位給予合理解釋。對此，竹北市公所強調，經專業評估發現兩棵風鈴木健康狀況不佳，存在倒伏風險，為確保民眾安全才進行移除作業。

民眾指出，這兩棵風鈴木位於土地公廟後方，被視為「靠山護龍」，突然被砍，就等於沒有後方靠背之處，恐怕會破壞風水地理，前天起就在公園修剪樹木，昨天中午突然砍樹，一下子就把樹清理掉，「公園樹木確實需要修剪，但不應隨意砍樹，尤其是具象徵意義的樹木。」

民眾表示，這兩棵樹陪伴公園多年，不僅美化環境，還為土地公廟增添氛圍。昨天樹木突然被砍，讓民眾感到難以接受。

對此，竹北市公所出示照片解釋，此次作業是接獲北崙里里長與當地居民反映後執行，經專業評估，發現風鈴木生樹勢衰弱、枝葉枯萎，健康狀況明顯不佳。為避免未來倒伏危及民眾安全，經評估移除狀況不佳樹木，並進行例行性公園修枝，以利民眾休憩。

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