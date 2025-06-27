暑期小確幸 苑裡鎮迎來嶄新籃球場、泳池7月1日起開放
暑假即將來臨，苗栗縣苑裡鎮也傳來好消息，苑裡體育場的籃球場、游泳池已陸續整修完成，將可提供鎮民更安全舒適的運動環境；今天上午，苑裡鎮公所特舉辦謝土暨營運祈福儀式，迎接夏日運動人潮。
公所指出，此次籃球場地坪改善工程，獲台灣電力公司通霄發電廠補助500萬元，並由公所自籌配合款85萬元，總經費585萬元。改善內容包括鋪面全面更新與排水系統強化，並採用具彈性與止滑功能的橡膠材質，提升安全性與舒適度。
其中，球場顏色更由球友參與設計與票選，展現民眾參與精神，自球場重新開放以來，廣受好評，成為民眾日常運動與休閒的好去處。
另外，苑裡鎮立游泳池將於7月1日起開放，暑假期間提供大小朋友安全戲水、學習游泳活動；鎮長劉育育也鼓勵鎮民踴躍報名參加游泳課程，除了增進體能與心肺耐力，游泳也是一項重要的自我保護技能，對兒童發展與身心健康皆大有助益。
劉育育進一步指出，暑期營運結束後，將啟動教育部體育署補助的苑裡游泳池改善工程。總經費1375萬元，其中教育部體育署補助1100萬元，公所自籌275萬元，將全面升級泳池整體設施。
同時她也特別呼籲大家在使用公共設施時發揮公德心，勿亂丟垃圾、使用後請主動恢復場地原狀，不僅維護清潔，也體恤默默付出的清潔人員。
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