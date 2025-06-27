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香山高中步道遭酸收割 高虹安：不能否定市府執行努力

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市長高虹安日前在臉書貼出香山高中通學步道政績，遭新竹市前文化局長錢康明酸是學生自發性的公民活動。高虹安也回應，她在發文中有提到師生以公民提案呈現構想，之後也需要實際執行。圖／取自高虹安臉書
新竹市長高虹安日前在臉書貼出香山高中通學步道政績，遭新竹市前文化局長錢康明酸是學生自發性的公民活動。高虹安也回應，她在發文中有提到師生以公民提案呈現構想，之後也需要實際執行。圖／取自高虹安臉書

新竹市長高虹安日前在臉書貼出香山高中通學步道政績，遭新竹市前文化局長錢康明酸是學生自發性的公民活動。高虹安也回應，她在發文中有提到師生以公民提案呈現構想，但之後也需要實際執行，不能忽視市府在預算、建設、用地取得、設計建造上的努力。

民眾黨「中央保安隊」今天上午正式進駐新竹市，由秘書長周榆修領軍，率黨中央與立院黨團一級主管全力支援新竹市長高虹安共同反罷免。媒體提問高虹安在臉書張貼關於香山高中通學步道貼文，遭錢康明酸明明是學生自發性的公民活動，質疑收割政績。

高虹安也回應，香山高中通學步道獲得很多家長老師學生的迴響，目前也有超過三分之二的學生使用這條步道通學，比起從繞行車流量大的元培街，從台鐵三姓橋站通往後門，也能節省走路時間。

高虹安表示，她有看到學生的說法，但她在發文中也有提到，家長、學生、老師和家長大家一起到現場會勘，也有提到學生在校內透過老師的指導，以公民提案的方式來呈現構想，而在這之後也需要實際執行。

高虹安強調，她所做的事情就是立刻回到市府，啟動撥補相關預算，跟中央協調用地，該土地並非市府所有，因此也跟農水署調撥用地，加上校方很希望改善重整後門，因此請設計師重新設計，因此這次也獲得新的校門，同時加入無障礙設計。

當天開工典禮上，也請來當初公民提案的學生，一起享受開工動土、提案真正落實的時刻，她強調好的建設計畫，不是某一個人的功勞，這是和香山高中的師生們一起搭建出來，不是她自己的功勞，但也不能忽視市府團隊在預算、建設、用地取得、設計建造上的努力，希望不要因為罷免的關係，就刻意政治操作，這對學校也並不公平。

立院黨團主任陳智菡也聲援，過去民眾黨前主席柯文哲經常說政治的核心是執行力，高虹安市長就是一個非常有執行力的市長，在她上任之後，具體為新竹推動非常多優秀的市政建設，希望新竹這麼好的一個地方，不要再困在政治惡鬥裡頭，不要再用不喜歡，或者不是自己人，就要用過濾、罷免、打掉的方式來排除異己，這不是正道。

民眾黨「中央保安隊」今天上午正式進駐新竹市，由秘書長周榆修領軍，率黨中央與立院黨團一級主管全力支援新竹市長高虹安共同反罷免。記者黃羿馨／攝影
民眾黨「中央保安隊」今天上午正式進駐新竹市，由秘書長周榆修領軍，率黨中央與立院黨團一級主管全力支援新竹市長高虹安共同反罷免。記者黃羿馨／攝影
關於香山高中通學步道遭批收割政績，高虹安也回應，不能忽視市府在預算、建設、用地取得、設計建造上的努力。記者黃羿馨／攝影
關於香山高中通學步道遭批收割政績，高虹安也回應，不能忽視市府在預算、建設、用地取得、設計建造上的努力。記者黃羿馨／攝影

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