大溪大禧「地方第二個過年」周末登場 轉型低碳全新慶典

桃園市政府整合文化、環境治理，明天登場的「大溪大禧2025」，將攜手民間團體與社區，深化節慶與信仰的永續轉型，以「香火延續、祝福接力」為主軸，讓宮廟遶境活動，也能結合低碳、減噪、資源循環與全民參與等策略。

環保局表示，「大溪大禧」是大溪地區歷史悠久的重要信仰慶典，活動圍繞農曆6月24關聖帝君聖誕，包括遶境、藝陣、展覽、街區導覽意義深遠，地方上視為「第二個過年」。今年市府特別以節慶活動為平台，導入環保元素，打造兼顧文化傳承與低碳生活的全新典範。

環保局指出，今年活動由文化局統籌規畫，並聯合環保局、民政局、消防局等單位共同參與，形塑跨局處合作的環境治理模式。民政局負責協調普濟堂、社頭組織及遶境動線、儀式執行；警消強化人潮管理、煙火監督與安全演練，環保局從減碳、降噪、結合宮廟加強環境清潔，設置智慧垃圾桶以及源頭減量等面向切入，全面整合節慶期間的環境管理工作，讓民眾在參與熱鬧活動的同時，也能實踐永續生活。