桃園7月將停水18小時！影響6674戶…範圍看過來
為降低漏水風險及提升供水穩定，台灣自來水公司第二區管理處辦理「大園區中正東路三段400mm水量計設備及500mm制水閥汰換更新工程」，預計於今年7月3日上午9時起至7月4日凌晨3時止共計18小時施工停水，請民眾預先儲水備用，將影響中壢區6674戶。
停水區域包含中壢區仁義里、內定里、幸福里、復華里、忠福里、忠義里、 文化里、水尾里、永福里、興福里、興華里、青埔里。
桃園市經發局表示，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。
停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全。
建築物自來水進水口低於地面用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸汙染。水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次汙染。
如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。
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