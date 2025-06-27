桃園暑假愛心午餐 推動餐券數位化

桃園市教育局辦理寒暑假愛心午餐，為避免兌換地點限制、紙本餐券損壞，今年暑假起推動「餐券數位化」計畫，讓弱勢學童無論身處何地，只要持數位學生證即可至4大超商領取午餐，希望提升便利也加強環保。

教育局寒暑假愛心午餐政策，照顧低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故等4類經濟弱勢學童為主。今年暑假共221校申請愛心午餐，其中174校採用數位餐券在四大超商兌領、19校與愛心店家合作、偏遠學校28校選擇提供物資，預計4839名弱勢童受惠，補助經費1950萬1170元。

教育局指出，今年暑假起推動數位化轉型，學生可憑65元數位餐券，至統一超商、全家超商、萊爾富超商、來來超商等4大超商兌換70至85元的優惠餐點，提升領餐效益，家長和學校亦可透過數位兌換平台即時掌握領餐情形。較偏遠學校則可與愛心店家合作換餐，讓孩子吃到熱騰騰餐點。

楓樹國小校長鄧達鈞說，校內有8名學生接受暑期愛心午餐補助，有的家長因為忙於工作，無法幫孩子準備午餐，有些因為住家地處偏遠，採買不方便，肯定政策讓弱勢孩子能安心用餐。

教育局長劉仲成說，為了持續照顧弱勢學童，桃市已成立「無力支付午餐費捐款專戶」，接受民間團體及各界善款，補助學生於寒暑假期間每日午餐費。