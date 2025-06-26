快訊

蕭美琴去年訪問險釀車禍！捷克證實「陸方所為」 總統府發聲

打臉川普！伊朗最高領袖神隱多日首發聲 稱「核設施受損不大」

下一波金融危機已展開？金融時報曝破口：可能在「這行業」

聽新聞
0:00 / 0:00

全桃園首間社宅派出所共構中壢派出所 今正式啟用

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市中壢警分局中壢派出所移至中興巷公辦都更社宅1至3樓，歷經3年半規畫與施工，今年5月10日進駐服務，成為桃園首座與社會住宅共構的警察機關。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢警分局中壢派出所移至中興巷公辦都更社宅1至3樓，歷經3年半規畫與施工，今年5月10日進駐服務，成為桃園首座與社會住宅共構的警察機關。記者翁唯真／攝影

桃園市中壢警分局中壢派出所整建至今達75年，為更方便服務民眾，新派出所移至中興巷公辦都更社宅1至3樓，歷經3年半規畫與施工，今年5月10日進駐服務，桃園市長張善政今出席啟用典禮，成為桃園首座與社會住宅共構的警察機關。

延平路上中壢警分局建物及中壢派出整建至今75年，而中壢國小旁康樂路上占地3059平方公尺的公辦都更基地，原為老舊警察宿舍及算命攤位，2017年拆除後作為臨時停車場使用，市府以公辦都更方式引進民間資金，規畫興建地上20層、地下3層建築物，去年10月已完工，並同時規畫及興建派出所。

新建中壢派出所設址於中壢國小旁中興巷社會住宅1至3樓，總面積約489坪，並導入無障礙設計與性別友善廁所，增設汽機車停車格，營造便民友善的洽公環境。新落成的廳舍鄰近中正路與延平路交通要道，歷經3年半規畫興建，於去年10月完工，今年3月驗收，今正式啟用。

桃園市長張善政出席表示，派出所原址為中壢分局員警宿舍，此次市府透過都市更新，首創派出所與社會住宅共構模式嶄新落成。中壢區為桃園市治安與交通最具挑戰的地區之一，新建廳舍設備齊全，除辦公功能外，也設有完善的休憩空間，讓員警在工作之餘能充分充電，持續為民服務、守護市民安全。

張善政也特別感謝即將卸任的警察局長吳坤旭，任內積極推動警業務，領導桃園於去113年度遠見雜誌六都治安評比中勇奪第一，且今年截至6月20日，全桃園攔阻詐騙金額突破6億元，而中壢地區即占1億7261萬，顯示第一線警方努力有成。

桃園市中壢警分局中壢派出所移至中興巷公辦都更社宅1至3樓，歷經3年半規畫與施工，今年5月10日進駐服務，成為桃園首座與社會住宅共構的警察機關。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢警分局中壢派出所移至中興巷公辦都更社宅1至3樓，歷經3年半規畫與施工，今年5月10日進駐服務，成為桃園首座與社會住宅共構的警察機關。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢警分局中壢派出所移至中興巷公辦都更社宅1至3樓，歷經3年半規畫與施工，今年5月10日進駐服務，成為桃園首座與社會住宅共構的警察機關。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢警分局中壢派出所移至中興巷公辦都更社宅1至3樓，歷經3年半規畫與施工，今年5月10日進駐服務，成為桃園首座與社會住宅共構的警察機關。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢警分局中壢派出所移至中興巷公辦都更社宅1至3樓，歷經3年半規畫與施工，今年5月10日進駐服務，成為桃園首座與社會住宅共構的警察機關。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢警分局中壢派出所移至中興巷公辦都更社宅1至3樓，歷經3年半規畫與施工，今年5月10日進駐服務，成為桃園首座與社會住宅共構的警察機關。記者翁唯真／攝影

都更 警察 中壢

延伸閱讀

張善政駁「雜質說」 強調桃園6立委是寶

大溪老街要有捷運了！桃捷綠線延伸案通過可行性評估

賴清德今晚桃園開講 張善政出招：會讓市民做最好判斷

復興區設YouBike站點 張善政：桃園最後1塊拼圖

相關新聞

桃園新屋、觀音重要道路尖峰時段必塞 分三階段拓寬

桃園市楊梅區高新街路口為周邊及鵬程萬里社區近700戶住戶主要通道，但因路口窄小會車不易，又是新屋、觀音區往來等重要通行道...

全桃園首間社宅派出所共構中壢派出所 今正式啟用

桃園市中壢警分局中壢派出所整建至今達75年，為更方便服務民眾，新派出所移至中興巷公辦都更社宅1至3樓，歷經3年半規畫與施...

毒駕2年暴增7倍 蘇俊賓：檢驗空窗期過長成執法漏洞

毒駕件數逐年增加，全國去年約移送2000件，今年預計會更多，桃園市副市長蘇俊賓今在行政院會建議，除第一線攔查，後端檢驗量...

桃21家旅宿業有環保標章全國最多 首家環保旅行社出爐

桃園市環保局表示，永續旅遊成為全球趨勢，市府推動環保標章旅行社今年有成果，雲晨國際旅行社成為首家獲此認證的旅行社；另外，...

蕭如松藝術園區獲文化百大基地 今宣布7月起免費入園

新竹縣蕭如松藝術園區獲得首屆文化百大基地之一，為慶祝此消息，今天宣布7月1日起免費入園，但是導覽、浴衣體驗、午、晚餐都採...

竹縣推動客語創佳績 攜手10鄉鎮贏總獎金1240萬

新竹縣政府推動客語為通行語，攜手縣內10鄉鎮公所獲獎，總獎金高達1240萬元，芎林、湖口2鄉鎮更獲特優，新竹縣長楊文科強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。