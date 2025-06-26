全桃園首間社宅派出所共構中壢派出所 今正式啟用

桃園市中壢警分局中壢派出所整建至今達75年，為更方便服務民眾，新派出所移至中興巷公辦都更社宅1至3樓，歷經3年半規畫與施工，今年5月10日進駐服務，桃園市長張善政今出席啟用典禮，成為桃園首座與社會住宅共構的警察機關。

延平路上中壢警分局建物及中壢派出整建至今75年，而中壢國小旁康樂路上占地3059平方公尺的公辦都更基地，原為老舊警察宿舍及算命攤位，2017年拆除後作為臨時停車場使用，市府以公辦都更方式引進民間資金，規畫興建地上20層、地下3層建築物，去年10月已完工，並同時規畫及興建派出所。

新建中壢派出所設址於中壢國小旁中興巷社會住宅1至3樓，總面積約489坪，並導入無障礙設計與性別友善廁所，增設汽機車停車格，營造便民友善的洽公環境。新落成的廳舍鄰近中正路與延平路交通要道，歷經3年半規畫興建，於去年10月完工，今年3月驗收，今正式啟用。

桃園市長張善政出席表示，派出所原址為中壢分局員警宿舍，此次市府透過都市更新，首創派出所與社會住宅共構模式嶄新落成。中壢區為桃園市治安與交通最具挑戰的地區之一，新建廳舍設備齊全，除辦公功能外，也設有完善的休憩空間，讓員警在工作之餘能充分充電，持續為民服務、守護市民安全。

張善政也特別感謝即將卸任的警察局長吳坤旭，任內積極推動警業務，領導桃園於去113年度遠見雜誌六都治安評比中勇奪第一，且今年截至6月20日，全桃園攔阻詐騙金額突破6億元，而中壢地區即占1億7261萬，顯示第一線警方努力有成。