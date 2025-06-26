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桃園新屋、觀音重要道路尖峰時段必塞 分三階段拓寬

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市楊梅區高新街路口為周邊及鵬程萬里社區近700戶住戶主要通道，但因路口窄小會車不易，每逢上下班尖峰時間該路口必嚴重堵塞，高新街拓寬工程分3階段施工。記者翁唯真／攝影
桃園市楊梅區高新街路口為周邊及鵬程萬里社區近700戶住戶主要通道，但因路口窄小會車不易，每逢上下班尖峰時間該路口必嚴重堵塞，高新街拓寬工程分3階段施工。記者翁唯真／攝影

桃園市楊梅區高新街路口為周邊及鵬程萬里社區近700戶住戶主要通道，但因路口窄小會車不易，又是新屋、觀音區往來等重要通行道路，每逢上下班尖峰時間該路口必嚴重堵塞，高新街拓寬工程分3階段施工，預計總經費1.3億元，第一階段去年5月完工，第二階段今年5月開工、預計8月通車，而第三階段持續溝通取得用地中。

桃園市長張善政表示，工程共分三個路段依序推進，第一段工程已順利完成；今日視察的第二段工程範圍內，部分國有土地有占用情形，經在地里長積極協調，始完成違建拆除工作，順利施工；第三段工程所需用地目前屬私有土地，市府將持續與地主協調用地取得方式，盼能盡速凝聚共識，一同推動地方建設。

張善政說，感謝在地所有里長全力支持，協助市府逐步推動地方建設、優化市民生活環境。未來市府也將持續與區公所密切配合，透過基層座談會等方式，加強地方溝通，全力推動基層建設，建構更安全、友善的宜居環境。

楊梅區公所表示，高新街為高獅路工業區、楊梅高中及新屋區、觀音區周邊通勤，及鵬程萬里社區近700戶居民出入主要道路，因路幅狹窄會車困難，故而透過「高新街路口瓶頸打通延伸工程」，紓解當地長年的交通瓶頸。

楊梅區公所說，工程總經費約1.3億元，第一階段（高新街口至高新街3號）長約32公尺，已於去年5月完工；第二階段自高新街3號至611號，全長131公尺，已於今年5月12日開工，預計8月完工通車；第三階段（高新街61-1號至鵬程萬里社區前）則持續協調用地取得方式，力求全面拓寬高新街，進一步改善高獅路、梅高路等周邊交通動線，提升居民的生活品質與通行安全。

桃園市楊梅區高新街路口為周邊及鵬程萬里社區近700戶住戶主要通道，但因路口窄小會車不易，每逢上下班尖峰時間該路口必嚴重堵塞，高新街拓寬工程分3階段施工。記者翁唯真／攝影
桃園市楊梅區高新街路口為周邊及鵬程萬里社區近700戶住戶主要通道，但因路口窄小會車不易，每逢上下班尖峰時間該路口必嚴重堵塞，高新街拓寬工程分3階段施工。記者翁唯真／攝影

萬里 溝通 桃園

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