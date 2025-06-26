快訊

吸喪屍煙彈逆向暴衝撞死三重警 毒駕男重判18年6月

中職／曾旅日2年、回台後捲入假球案 前職棒球員吳偲佑傳去年過世

毒駕2年暴增7倍 蘇俊賓：檢驗空窗期過長成執法漏洞

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
毒駕件數逐年增加，桃園市副市長蘇俊賓今在行政院會建議，應將毒駕納入24小時快速檢驗項目中，並參考國外使用的毒品唾液快篩試劑，在第一時間了解是否有毒駕風險。圖／行政院提供
毒駕件數逐年增加，桃園市副市長蘇俊賓今在行政院會建議，應將毒駕納入24小時快速檢驗項目中，並參考國外使用的毒品唾液快篩試劑，在第一時間了解是否有毒駕風險。圖／行政院提供

毒駕件數逐年增加，全國去年約移送2000件，今年預計會更多，桃園市副市長蘇俊賓今在行政院會建議，除第一線攔查，後端檢驗量能也要加強，建議應將毒駕納入24小時快速檢驗項目中；也建議警政署及衛福部，參考國外使用的毒品唾液快篩試劑，在第一時間了解是否有毒駕風險，防止空窗期。

據統計，前年全國毒駕267件、去年大幅提高到1991件，其中桃園就查獲91件，今年第一季毒駕更已達1189件。

蘇俊賓表示，早在去年底參與行政院會計畫時，他便提醒，新興毒品氾濫與檢驗進度有嚴重落差，可能導致龐大黑數難以掌握；經過中央相關部會努力，新興毒品的尿液檢驗時效已從前年平均6個月縮短至去年4個月，今年更壓縮至2個月內，顯示中央確實在提升檢驗量能上有所投入，然而毒駕相較於酒駕，危險程度更高，受限檢驗量能，毒駕卻無法像酒駕一樣即時得知結果，空窗期仍過長。

蘇俊賓表示，依據警政署今年4月修訂的「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，若警方發現駕駛人持有毒品或呈現施用跡象，需先進行語測觀察並採集尿液送驗，只有檢驗結果呈陽性後才能依法進行移送或處分。

目前即便啟動加速機制，毒駕案件從送驗到舉發、扣牌仍需10個工作天以上。蘇俊賓建議，除了加強第一線執法外，毒駕也應納入「警察機關提升毒品尿液檢驗量能及快速檢驗計畫」，列為24小時內快速檢驗的重點項目。

蘇俊賓也呼籲，中央可參考澳洲、香港等地已採用的唾液快篩技術，雖警政署在去年署務會報中已提出研發毒品唾液快篩試劑的構想，提供員警執勤時使用，然而，這類快篩試劑目前屬於醫療器材，須經衛福部認證許可，相關法規修訂及檢驗標準建立後，才能正式投入執法。

他強調，中央應加速推動唾液快篩機制，讓執法人員能在第一時間篩檢毒駕風險，不僅能減輕基層警力負擔，也能顯著提升毒駕取締效能。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

風險 酒駕 蘇俊賓 毒駕 桃園 新興毒品 唾液快篩

延伸閱讀

桃園新創千里馬賽355隊搶57萬獎金 蘇俊賓：青創好點子

禁限建逾半世紀！林口保護區人口大減發展萎縮 地方盼解禁

除籍證明補繳大限將至…桃市多人求助 蘇俊賓批懲罰弱勢

楊梅高中學生設計環保桌遊 副市長蘇俊賓玩到入迷

相關新聞

毒駕2年暴增7倍 蘇俊賓：檢驗空窗期過長成執法漏洞

毒駕件數逐年增加，全國去年約移送2000件，今年預計會更多，桃園市副市長蘇俊賓今在行政院會建議，除第一線攔查，後端檢驗量...

桃21家旅宿業有環保標章全國最多 首家環保旅行社出爐

桃園市環保局表示，永續旅遊成為全球趨勢，市府推動環保標章旅行社今年有成果，雲晨國際旅行社成為首家獲此認證的旅行社；另外，...

蕭如松藝術園區獲文化百大基地 今宣布7月起免費入園

新竹縣蕭如松藝術園區獲得首屆文化百大基地之一，為慶祝此消息，今天宣布7月1日起免費入園，但是導覽、浴衣體驗、午、晚餐都採...

竹縣推動客語創佳績 攜手10鄉鎮贏總獎金1240萬

新竹縣政府推動客語為通行語，攜手縣內10鄉鎮公所獲獎，總獎金高達1240萬元，芎林、湖口2鄉鎮更獲特優，新竹縣長楊文科強...

廣角鏡／竹縣汙水處理率 全國第3名緊追雙北

新竹縣政府近5年投入18.56億元推動汙水建設，接管戶數達19.04萬戶，整體汙水處理率也增至82.63%，全國排名第3...

下月起 桃園丟1菸蒂、垃圾 開罰3600元起跳

桃園市環保局為強化市容與環境，昨天宣布7月起針對亂丟菸蒂、棄置垃圾等6大破壞環境衛生行為加重罰則，從最低罰鍰1200元加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。