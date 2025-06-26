毒駕2年暴增7倍 蘇俊賓：檢驗空窗期過長成執法漏洞

毒駕件數逐年增加，全國去年約移送2000件，今年預計會更多，桃園市副市長蘇俊賓今在行政院會建議，除第一線攔查，後端檢驗量能也要加強，建議應將毒駕納入24小時快速檢驗項目中；也建議警政署及衛福部，參考國外使用的毒品唾液快篩試劑，在第一時間了解是否有毒駕風險，防止空窗期。

據統計，前年全國毒駕267件、去年大幅提高到1991件，其中桃園就查獲91件，今年第一季毒駕更已達1189件。

蘇俊賓表示，早在去年底參與行政院會計畫時，他便提醒，新興毒品氾濫與檢驗進度有嚴重落差，可能導致龐大黑數難以掌握；經過中央相關部會努力，新興毒品的尿液檢驗時效已從前年平均6個月縮短至去年4個月，今年更壓縮至2個月內，顯示中央確實在提升檢驗量能上有所投入，然而毒駕相較於酒駕，危險程度更高，受限檢驗量能，毒駕卻無法像酒駕一樣即時得知結果，空窗期仍過長。

蘇俊賓表示，依據警政署今年4月修訂的「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，若警方發現駕駛人持有毒品或呈現施用跡象，需先進行語測觀察並採集尿液送驗，只有檢驗結果呈陽性後才能依法進行移送或處分。

目前即便啟動加速機制，毒駕案件從送驗到舉發、扣牌仍需10個工作天以上。蘇俊賓建議，除了加強第一線執法外，毒駕也應納入「警察機關提升毒品尿液檢驗量能及快速檢驗計畫」，列為24小時內快速檢驗的重點項目。

蘇俊賓也呼籲，中央可參考澳洲、香港等地已採用的唾液快篩技術，雖警政署在去年署務會報中已提出研發毒品唾液快篩試劑的構想，提供員警執勤時使用，然而，這類快篩試劑目前屬於醫療器材，須經衛福部認證許可，相關法規修訂及檢驗標準建立後，才能正式投入執法。

他強調，中央應加速推動唾液快篩機制，讓執法人員能在第一時間篩檢毒駕風險，不僅能減輕基層警力負擔，也能顯著提升毒駕取締效能。

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