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竹市攜手清大導入公廁智慧監控 感測異味即時通報

中央社／ 新竹市26日電

新竹市政府與國立清華大學、國家儀器科技研究中心合作，近期於十八尖山與新竹孔廟公廁安裝環境感測器，能偵測異味並即時通報，提升如廁品質與管理效率。

新竹市政府提供新聞資料指出，清華大學研究團隊研發出具抗腐蝕、高靈敏與低功耗特性的半導體式二維材料氣體感測晶片，並由國家儀器科技研究中心協助整合系統平台與通訊技術，共同開發出「環境感測器」，目前已於十八尖山與新竹孔廟公廁進行實驗性部署。

市府表示，該感測系統可即時偵測氨氣、硫化氫、二氧化碳等異味氣體，一旦濃度超過標準值，系統會自動發送警示訊息給管理人員，加速清潔反應時效，提升服務品質與管理效率。未來將視實施成效，逐步擴大應用至其他公共空間。

清大研究團隊說明，此次安裝的氣體感測器具備低溫製程、低功耗等優勢，並經國家儀器科技研究中心專業測試，氨氣偵測表現尤為出色，在低濃度狀態下亦能維持高度靈敏度。

市府工務處指出，過去公廁多仰賴人工巡檢，難以及時掌握異常狀況；此次導入高靈敏感測設備後，能即時蒐集與分析異味變化，有效減少巡檢延遲情形，提升管理效率與民眾如廁體驗。

清華大學 清大 新竹 團隊 公廁

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