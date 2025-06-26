聽新聞
0:00 / 0:00
桃21家旅宿業有環保標章全國最多 首家環保旅行社出爐
桃園市環保局表示，永續旅遊成為全球趨勢，市府推動環保標章旅行社今年有成果，雲晨國際旅行社成為首家獲此認證的旅行社；另外，目前也有21家旅宿業者通過環保標章認證，數量全國第一。
旅行社環保標章需符合減少一次性用品、規畫低碳路線與導入綠色優惠方案，全方位實現環保理念等條件。雲晨國際旅行社推廣低碳旅遊，行程降低油車使用，鼓勵遊客自備環保餐具、盥洗用品等，並結合綠色採購、生活體驗與生態環境減塑的實際行動，打造具教育與參與感的綠色行程，同時也以「從生活落實」為理念，設計具特色且兼顧永續價值的低碳旅遊路線。
環保局長顏己喨表示，為實現淨零生活目標，桃園市積極整合在地特色景點、環保餐廳與環保標章旅宿，打造完整綠色旅遊鏈。目前已有21家旅宿業者通過環保標章認證，數量全國第一，顯示桃園在推動低碳觀光方面成效卓著。
除了旅宿業，環保局今年成功輔導雲晨國際旅行社，導入環保標章規格，協助業者通過第三方驗證，取得旅行業專屬環保標章，為桃園綠色旅遊發展立下重要的里程碑。
旅行社環保標章需評核企業環境管理、綠色採購、節能措施、廢棄物處理及低碳行程規畫等，審查過程嚴格，全國目前有27家旅行社取得此項認證的情況下，桃園首例代表市府長期推動低碳轉型與永續觀光政策已見成果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言