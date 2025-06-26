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桃21家旅宿業有環保標章全國最多 首家環保旅行社出爐

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市有21家旅宿業獲環保標章，第一家獲環保標章的旅行社也在今年出爐。圖／環保局提供
桃園市有21家旅宿業獲環保標章，第一家獲環保標章的旅行社也在今年出爐。圖／環保局提供

桃園市環保局表示，永續旅遊成為全球趨勢，市府推動環保標章旅行社今年有成果，雲晨國際旅行社成為首家獲此認證的旅行社；另外，目前也有21家旅宿業者通過環保標章認證，數量全國第一。

旅行社環保標章需符合減少一次性用品、規畫低碳路線與導入綠色優惠方案，全方位實現環保理念等條件。雲晨國際旅行社推廣低碳旅遊，行程降低油車使用，鼓勵遊客自備環保餐具、盥洗用品等，並結合綠色採購、生活體驗與生態環境減塑的實際行動，打造具教育與參與感的綠色行程，同時也以「從生活落實」為理念，設計具特色且兼顧永續價值的低碳旅遊路線。

環保局長顏己喨表示，為實現淨零生活目標，桃園市積極整合在地特色景點、環保餐廳與環保標章旅宿，打造完整綠色旅遊鏈。目前已有21家旅宿業者通過環保標章認證，數量全國第一，顯示桃園在推動低碳觀光方面成效卓著。

除了旅宿業，環保局今年成功輔導雲晨國際旅行社，導入環保標章規格，協助業者通過第三方驗證，取得旅行業專屬環保標章，為桃園綠色旅遊發展立下重要的里程碑。

旅行社環保標章需評核企業環境管理、綠色採購、節能措施、廢棄物處理及低碳行程規畫等，審查過程嚴格，全國目前有27家旅行社取得此項認證的情況下，桃園首例代表市府長期推動低碳轉型與永續觀光政策已見成果。

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