蕭如松藝術園區獲文化百大基地 今宣布7月起免費入園

新竹縣蕭如松藝術園區獲得首屆文化百大基地之一，為慶祝此消息，今天宣布7月1日起免費入園，但是導覽、浴衣體驗、午、晚餐都採預約制。

園區表示，近期也推出許多活動與講座，包含7月玫荔仲夏活動、9月柚見到你，以及12月推動時寄明信片給2026的自己，邀請民眾一起來參加。此外在如松講堂，特邀藝術家來講座，7月5日余思瀅走畫用彩筆紀錄生活、8月2日溫佳寧紙上人物：解鎖紙平板創作、9月6日綦宗涵不透明與透明風景詩意、 10月11日古雅仁水彩花卉的優雅瞬間，都是下午2點到4點。

特別的是，台日交流展從10月1日至12月21日，將與兩位日本水彩畫家中村勝人及末廣章一起展出的古雅仁老師也來到現場，中村勝人是一位著名的水彩畫家，他的水彩畫特色主要包括強烈的色彩對比，常見鮮豔的色彩使用，尤其是在自然景觀和花卉題材中，色彩的搭配和變化非常引人注目。他的水彩畫展現出精細的筆觸，細膩的表現技法讓畫作呈現出光影、質感和立體感。

末廣章的繪畫特色在於其色彩的運用、情感的表達和對日本文化的深刻探索。他的作品不僅是視覺的享受，更是心靈的啟發，吸引了眾多藝術愛好者的關注。歡迎民眾一起前來園區觀賞。