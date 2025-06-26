竹縣推動客語創佳績 攜手10鄉鎮贏總獎金1240萬

新竹縣政府推動客語為通行語，攜手縣內10鄉鎮公所獲獎，總獎金高達1240萬元，芎林、湖口2鄉鎮更獲特優，新竹縣長楊文科強調，將持續善用中央資源，結合地方創意與學校動能，讓客語不只是政策，更是生活語言與文化日常，攜手打造永續共融的語言友善縣市。

新竹縣客家人口比例達67.8%，約有40萬人，是全國客家人口比例最高的縣市。在客語能力認證推動方面，縣府辦理多項鼓勵措施，包含新竹縣客語認證中心學校實施計畫及提升各級學校客語能力獎勵計畫，提供學校參加認證所需的報名費、交通、保險、工作費等補助，並設計「修課人數比率競賽」、「認證報名人數比率競賽」、「通過認證獎」及「進步獎」等獎勵機制，分組評比並頒發獎金與獎狀，鼓勵師生踴躍參與，形成校園推動客語的正向循環。

除了校園端積極推動外，縣府也創全國之先，於縣府大樓內設置客語能力認證考場，成為全國22縣市中唯一設有府內「到府認證」場域的地方政府。今年年共辦理3梯次考場，累計180名公務同仁報名應試。考場同步結合補休假、報名費補助、到考禮券及合格禮券等鼓勵機制，並開設「認證衝刺班」強化應試準備，有效提升報考率與通過率，積極推動機關語言友善化。

新竹縣繼今年5月於客委會舉辦「113年度地方客家發展計畫」評核，在眾多參與縣市中脫穎而出，蟬連全國唯一特優。再於「113年度推動客語為通行語績優單位評核」榮獲佳等，展現縣府推動、傳承客語文化及語言的巧實力。

新竹縣13鄉鎮市之中，有10鄉鎮公所獲獎。芎林與湖口榮獲特優，各獲獎金300萬；新埔、新豐獲優等，各得120萬；竹東、關西、橫山、北埔、寶山、峨眉等鄉鎮則榮獲佳等，各得50萬元；縣府也獲佳等評比，獲頒100萬元獎金。多數鄉鎮表現亮眼，推動成果遍地開花。