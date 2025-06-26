下月起 桃園丟1菸蒂、垃圾 開罰3600元起跳

桃園市環保局為強化市容與環境，昨天宣布7月起針對亂丟菸蒂、棄置垃圾等6大破壞環境衛生行為加重罰則，從最低罰鍰1200元加罰2至3倍起跳，最高裁罰6000元。民代樂見，也盼加強教育與宣導等配套，環保局強調除了有檢舉獎金，也將運用科技執法開罰，民眾要注意。

桃園市將從重裁罰的6大違規行為包括未清理家畜在公共場所便溺、垃圾未依規定排出隨意棄置，亂吐檳榔汁、口香糖、亂丟菸蒂，與汙染地面、水溝、牆面等土地定著物。若被發現亂丟菸蒂或垃圾包至少會開罰3600元起跳，若汙染與危害程度相對嚴重，最高罰6000元，藉此嚇阻違規。

環保局長顏己喨說，去年裁處案件以亂丟菸蒂占四成最多，高達2855件，今年1至4月也有604件，顯示此類行為需要加強管理，尤其菸蒂不僅難以分解，落入水溝恐阻塞排水系統。若發現垃圾袋、大型廢棄家具占用公共空間，也加重裁罰至3600元起跳，防堵缺乏公德心的民眾便宜行事。

議員李宗豪說，提高裁罰應能發揮遏阻減少違規，不過市府也要從教育基本面著手，同時評估公共場所是否有足夠的垃圾桶，也希望加強宣導，避免民眾檢舉他人違規時引發衝突。

議員張碩芳也認為提高罰鍰有一定的效果，但取決於執行力、宣導與配套措施是否到位，還有教育與宣導都要並重。環保局的檢舉獎金制度也要「實質合理」，才可補人力不足，增加執法效率。

環境管理處指出，環管處會持續加強巡查取締違規，並鼓勵民眾檢舉不法行為，檢舉獎金為罰鍰的10%到70%不等，例如亂丟菸蒂檢舉獎金為10%、亂丟垃圾包最高達到70%。有些縣市以提高檢舉獎金比例作為嚇阻違規手段，不過有些違規行為人認為罰鍰低並不在乎，桃園市著重提高罰鍰。