頭份交流道尖峰時刻壅塞嚴重 將闢防汎道打通任督二脈

頭份市土牛溪的排洪設施已啟用多年，有效發揮下游治水功能，不再遇雨成災，縣府為因應「觀光科技新都心」的施政主軸，再編列2890萬元投入新闢土牛溪防汛道路工程，預定7月中下旬開工、明年3月底前竣工，屆時可串聯124線與124甲線，可望疏解頭份交流道及周邊壅塞的車流。

縣長鍾東錦今天率員視察土牛溪，水利處長楊明鐃簡報指出，龍鳳排水分洪是從上游雷公埤排水支線分洪至土牛溪的排洪設施，分洪量設計為每秒27.3立方公尺，啟用多年來已有效發揮下游治水功能，不再遇雨成災。

為因應施政需要，也著力在交通和水利等基礎建設，因此再規畫於土牛溪護堤新闢防汛道路工程，從土牛橋端施作長63.5公尺、寬8公尺的防汛道路，並於分洪道以加蓋方式銜接長70公尺、寬10公尺的道路，新闢總長133.5公尺、寬8至10公尺的雙向防汛道路。

楊明鐃表示，新闢防汛道路工程經費2890萬元，連同用地經費約4600萬元，除防汛功能外，也肩負串聯124線及124甲線的交通重任，是名副其實「小工程大效益」。

鍾東錦表示，這條防汛道路早於6、7年前他擔任縣議員時，就向當時的縣長徐耀昌提出建議，希望藉此疏解頭份交流道及周邊道路壅塞的車流，儘管好事多磨，現在終於要施工了，感謝業主讓售用地讓工程推動順遂；待完工通車後，有如打通頭份東側交流道的任督二脈，可發揮分散車流效益，估計至少疏解交流道和市區二至三成的車流量。

鍾東錦也考量到將來交通號誌的設置問題，當場指示交通工務處和水利處，務必在紅綠燈的秒差調整到最佳狀態，尤其上下班尖峰時段能維持交通順暢。