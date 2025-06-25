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高齡駕駛換照管理變革苗市開講 百名長者到場

中央社／ 苗栗縣25日電

新北三峽區5月發生重大車禍事故，引發高齡駕駛換照討論，交通部提出下修高齡駕駛換照年齡至70歲等改革措施，今天在苗栗市玉清宮前開講，吸引約百名長者到場聆聽。

交通部公路局新竹區監理所下午在苗栗市玉清宮前公園廣場舉辦「駕照管理制度再進化」廟口開講活動，由交通部政務次長陳彥伯擔任主講人，說明未來駕照管理制度變革方向；現場也辦理交通安全宣導、TPASS及高齡認知功能宣導及有獎徵答活動，並鼓勵已無駕駛車輛需求的高齡駕駛人繳回駕駛執照。

台灣現行高齡換照是75歲以上駕駛每3年換照1次，且須通過體格檢查、認知功能測驗。交通部5月20日提出駕照管理3大改革措施，包括高齡駕駛人換照年齡下修到70歲、換照考試增加「實地演練」，以及70歲後繳回駕照補助TPASS獎勵。

根據交通部統計，目前70歲以上擁有駕照者有182.6萬人，推估10年後將高達272萬人。陳彥伯強調，政府不是要禁止高齡長輩駕車，也沒有要求重考駕照，是要守護長輩們行的安全，要協助有駕車需求長輩都能安全駕駛；至於沒有駕車需求長輩也能享受政府提供的TPASS旅運協助，快樂出門平安回家。

與會的苗栗縣副縣長邱俐俐表示，三峽車禍憾事希望鄉親都能引以為鑑，但要注意高齡駕駛的問題，並不能簡化為年齡問題；她強調，年齡並不是風險，駕駛能力與辨識能力才是重點。

邱俐俐說，尤其在苗栗，公共運輸不方便，很多地方開車不是出行選項之一，而是唯一選項，要如何讓長者安心上路、平安回家，要如何換照，並考量到偏鄉長輩出行的需求及尊嚴，希望交通部能多方面考慮。

新竹區監理所表示，苗栗縣各衛生所及衛福部苗栗醫院、弘大醫院、大千醫院、重光醫院、為恭醫院、慈佑醫院、協和醫院、苑裡李綜合醫院，均有提供認知功能檢測及體檢服務，其中頭份市衛生所，每月第1個及第3個星期四上午還有體檢、認知功能檢測及換照或繳回駕照服務，歡迎鄉親多加利用。

駕照 長輩 交通部

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