影／新生數持續爆表 頭份國中增建「博學樓」難解燃眉之急

苗栗縣頭份國中受竹科員工外溢及竹南科學園區發展影響，人口持續成長，但也出現設籍學生無法就近入學的困擾，因教室不足，連專科教室都得改為普通教室，教育部為此全額補助頭份國中增建20間專科教室，但因年年超額，預估3年後專科教室還是得變身為普通教室。

頭份國中由教育部全額補助1.7億元興建的「博學樓」 20間專科教室今天上午落成啟用，設置有特教、音樂、視覺藝術、表演藝術、家政、生物科技、自然科學教室與圖書館等多元教學空間，以滿足未來課程發展需求。其中3樓「玉暉廳」可容納逾200人，將作為教師研習、展演與大型會議使用，提升學校教學與活動能量。

但隨著新生持續增加，頭份國中每年「要二百來五百」、「要三百來五百」的新生超額問題持續存在，明年估計有5班要應急再改為普通教室，3年後至少15間都得變身普通教室。

苗栗縣政府教育處表示，頭份、竹南人口因科學園區逆勢成長，3年來已增加6000人設籍，造成頭份、竹南等市區國中、小學教室及空間嚴重不足的困擾，其中照南國中、 頭份國中每年都面臨國一新生超額問題，必須啟動滿額機制轉介至他校，頭份國中下學年將增加5班，全校達到39班規模。

此外，照南國中不但是「明星國中」，今年更創下國中會考A10+寫作6級分榜首3人的歷史新高，下學年新生雖增2班，全校達到51班規模，但還是面臨嚴重超額，今年學區約有700人報到，但只能讓534人就讀，有150多人無法入學；縣府規畫未來爭取將博愛街、龍山路口的「文中七」設照南分校，以學區畫分讓新生就近入學。

縣長鍾東錦指出，頭份地區都市發展快速，受竹南科學園區帶動，學生人數持續增加。今年竹南、頭份地區國中共增加21班，其中頭份國中為額滿學校，雖然新增5班，仍約有100多名學區內的孩子無法就近入學，顯示學習空間需求越來越迫切。頭份國中目前雖完成博學樓增建，但仍緩不濟急，因此縣府也著手規畫頭份國中再新建30間教室的計畫，盼中央能全力支持並給予經費補助，確保在地學子能穩定就學。 苗栗縣頭份國中受竹科員工外溢及竹南科學園區發展影響，人口持續成長，每年都出現設籍學區的學生因超額無法就近入學的困擾。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣頭份國中受竹科員工外溢及竹南科學園區發展影響，人口持續成長，每年都出現設籍學區的學生因超額無法就近入學的困擾。記者胡蓬生／攝影

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