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日治竹縣客籍木匠師手繪建築圖稿 188件捐文化局

中央社／ 新竹縣25日電

日治時期北埔客籍木匠師鍾娘德作品遍及廟宇與茶廠，後代今天捐其188件手繪建築圖稿予新竹縣文化局，局長朱淑敏說，將數位典藏並規劃展出，重現客家建築工藝之美。

文化局長朱淑敏今天告訴中央社記者說，這批建築圖稿曾因學術研究離開北埔10餘年，經鍾家後代及南埔社區發展協會奔走回歸，原規劃以價購保存，而鍾娘德的後代鍾朝相等家族人員慨然捐贈，展現對文化資產的重視與傳承。

朱淑敏說，由於圖稿年代久遠、紙質劣化，文化局感謝國立台灣博物館協助納入「建築圖說數位典藏計畫」，加速掃描與保存。

國立台灣博物館研究員林一宏透過文字表示，此批188件建築圖的時間，橫跨日治至戰後數十年，依據圖說所建造的作品則分布於新竹、苗栗與花蓮玉里等地，包含獅頭山勸化堂超昇寶塔、縣定古蹟姜阿新洋樓的大木結構等。

文化局透過文字表示，預計於115年辦理「客家建築工藝特展」，將展出鍾娘德圖稿數位成果，帶領民眾認識在地匠師風華與建築美學，體會職人精神與精工細作的傳統價值。

文化局 建築

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