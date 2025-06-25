高鐵站區免費停車場亂象 苗栗後龍公所籲發揮公德心

苗栗縣後龍鎮公所在高鐵站區周邊增設2處免費臨時停車場，民眾抱怨機車亂停，甚至擋到身障友善停車格；後龍鎮長謝清輝呼籲發揮公德心，下半年設施完成後將採收費制。

民眾在臉書社團「後龍大小事」po文，抱怨「這就是免費必然的亂象」，並貼出照片指出，明明有停車位，卻無法停車，尤其友善車位更是無法停車，光是畫停車格，沒有完整配套的管理措施又有何用。

後龍鎮長謝清輝今天實際到現場勘查，發現確實有許多機車直接停在車道中央，或是人行道、草皮上，甚至擋在身障專用停車格及婦幼友善車位前；也有汽車駕駛人得先將亂停的機車移開，挪出空間，才能把車停進停車格。

謝清輝表示，後龍高鐵站是苗栗重要交通節點，也是門面，因周邊停車空間有限，公所去年向中央爭取新台幣近3000萬元經費，在客家圓樓後方新港六路籃球場旁以及台鐵豐富站旁規劃2處停車場，並於今年春節期間提供返鄉民眾、遊客臨時免費停車，沒想到仍發生停車亂象。

謝清輝說，因為機車停車需求相當高，近期會利用場地內可用空間，再補畫一些機車格位，希望民眾按照汽、機車格位停放；此外，今年下半年停車場全部設施建構完成，將委外採收費方式營運，屆時有人力管理停車秩序，目前只能呼籲大家發揮公德心，不要亂停車。