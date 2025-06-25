東門市場塗鴉作品遭刷漆 竹市：邀藝術家重新創作
新竹市東門市場3樓牆面由藝術家Candy Bird創作的塗鴉作品，日前遭市府委外廠商以油漆覆蓋。議員要求尊重藝術家並保留原作；市府說，已指示停工，並與藝術家達成重新創作共識。
民進黨新竹市議員劉康彥今天向中央社記者表示，東門市場3樓牆面上的塗鴉是藝術家Candy Bird數年前的創作，日前已遭市府施工時刷漆破壞，雖然市府當時稱已主動暫停作業，但近日另一面牆的塗鴉又遭油漆覆蓋，令人遺憾。
劉康彥表示，連續2次發生刷漆破壞事件，凸顯新竹市在公共工程制度與流程上仍有待健全，各局處對於「公共財」中應保存的藝術作品缺乏明確共識，呼籲市府應正視此問題，建立完善機制。
民進黨竹市議員劉彥伶指出，藝術品的價值無法復原，市府粗暴的處置不僅不尊重創作者，也嚴重破壞整體場域與文化氛圍，此事市府責無旁貸。
她也指出，日前會勘時發現東門市場的手扶梯與電梯皆出現問題，將提案要求市府儘速編列預算更換，以確保民眾使用安全。
新竹市政府產業發展處透過文字表示，已與塗鴉作品的原藝術家達成「重新創作」共識，將保留原創作理念、融入新空間規劃。另已指示廠商暫停3樓塗鴉牆面相關作業，待藝術家完成現勘並提出具體創作構想後，再統一配合執行。
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