快訊

被控學術成就造假 台大副校長：爆料非事實、將採法律行動

路徑曝光！又有熱帶性低氣壓生成 氣象署說明對台影響機率

東門市場塗鴉作品遭刷漆 竹市：邀藝術家重新創作

中央社／ 新竹市25日電

新竹市東門市場3樓牆面由藝術家Candy Bird創作的塗鴉作品，日前遭市府委外廠商以油漆覆蓋。議員要求尊重藝術家並保留原作；市府說，已指示停工，並與藝術家達成重新創作共識。

民進黨新竹市議員劉康彥今天向中央社記者表示，東門市場3樓牆面上的塗鴉是藝術家Candy Bird數年前的創作，日前已遭市府施工時刷漆破壞，雖然市府當時稱已主動暫停作業，但近日另一面牆的塗鴉又遭油漆覆蓋，令人遺憾。

劉康彥表示，連續2次發生刷漆破壞事件，凸顯新竹市在公共工程制度與流程上仍有待健全，各局處對於「公共財」中應保存的藝術作品缺乏明確共識，呼籲市府應正視此問題，建立完善機制。

民進黨竹市議員劉彥伶指出，藝術品的價值無法復原，市府粗暴的處置不僅不尊重創作者，也嚴重破壞整體場域與文化氛圍，此事市府責無旁貸。

她也指出，日前會勘時發現東門市場的手扶梯與電梯皆出現問題，將提案要求市府儘速編列預算更換，以確保民眾使用安全。

新竹市政府產業發展處透過文字表示，已與塗鴉作品的原藝術家達成「重新創作」共識，將保留原創作理念、融入新空間規劃。另已指示廠商暫停3樓塗鴉牆面相關作業，待藝術家完成現勘並提出具體創作構想後，再統一配合執行。

議員 藝術家 新竹

延伸閱讀

塗鴉客在苑港漁港彩虹橋下創作雖有人讚 農業局：已報案

新竹東門市場整修 藝術塗鴉2度因施工被毀 市府急停工

北美館2025夏季展覽「你的好奇旅程」 藝術家奧拉弗・埃利亞松帶你踏上感知旅程

苗栗會考榜首數力壓竹縣市 粉碎「竹縣竹市一所國中打趴全苗栗」

相關新聞

新月沙灣海洋音樂祭8月16日登場 徐佳瑩、Faye雙天后開唱

2025新月沙灣海洋音樂祭「如歌·月牙·潮起沙洲」將於8月16日盛大登場，今年將邀請雙天后徐佳瑩、Faye詹雯婷與新世代...

後龍高鐵站免費停車場亂象 鎮長謝清輝：請發揮公德心

苗栗後龍高鐵站因停車位不足問題，今年初後龍鎮公所爭取3000萬經費增設了兩處停車場，讓民眾免費停車，近日並將所有汽機車停...

塗鴉客在苑港漁港彩虹橋下創作雖有人讚 農業局：已報案

苗栗縣苑港漁港的彩虹橋，一直是苑裡鎮重要觀光景點之一，近日有民眾發現位於橋墩下方的水泥牆面遭到塗鴉，引發熱議，有網友甚至...

桃市人口突破234萬 5區增13里明年3月生效

桃園市人口激增，升格前人口為205萬，截至今年5月底，人口已達234萬人、成長14.15%，桃園市戶數最多前3名為龜山區...

清除市井違規小廣告 竹市府7月辦撕廣告換禮券

違規廣告衝擊市容觀瞻，新竹市環保局去年就清除多達6萬7883件，今宣布將於7月1日至8月31日舉辦「全民撕廣告換禮券」活...

仁海宮建廟200周年 獲贈1200萬元犀牛角掛飾成鎮宮之寶

桃園市中壢仁海宮今年建廟200周年，廟方盛大舉行慶祝活動，更獲伏藏大師江敏吉捐贈2枚價值1200萬元的珍貴火犀牛角掛飾，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。