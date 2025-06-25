新月沙灣海洋音樂祭8月16日登場 徐佳瑩、Faye雙天后開唱

2025新月沙灣海洋音樂祭「如歌·月牙·潮起沙洲」將於8月16日盛大登場，今年將邀請雙天后徐佳瑩、Faye詹雯婷與新世代創作人Marz23熱情演出，演唱會將從晚間6點30至10點，分別帶來各40分鐘Live Band形式的精彩演出。

竹北市長鄭朝方指出，竹北市公所今年別出心裁，首次舉辦「竹北之星」音樂新秀選拔，廣邀在地潛力音樂人共襄盛舉。參選資格必須是竹北人並且至少搭配一項樂器的基本條件下，共有近30組報名，經過初選已有8組入圍，涵蓋了高中生、竹科人，以及加起來約有150歲的不老樂團，每組皆展現不凡的實力。

「竹北之星」將於6月28日水圳公園舉辦決選，從眾多參賽者中脫穎而出的優勝團隊，即可站上音樂祭舞台，並與超級偶像冠軍導師、同時也是竹北女婿的曾昱嘉同台聯演，用在地的熱情揭開序幕，唱出屬於竹北的生命力與夢想力。

活動現場也準備了豐富多元的周邊活動，從下午4點至晚間10點登場的「竹北好市」，集結在地小農、風格選物、手作品牌與創意美食，讓音樂之外的感官也能盡情享受。