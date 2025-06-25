快訊

美國情資打臉川普？評估報告伊朗「核設施沒被摧毀」

這個月不是平靜期！農曆六月12生肖運勢全翻轉 你準備好了嗎？

浪貓「把電線當鋼索走」加速狂奔 直擊片瘋傳專家揪亮點：這不是貓

後龍高鐵站免費停車場亂象 鎮長謝清輝：請發揮公德心

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
現場有機車就停在車道上，或停在汽車停車格前，讓前來停車的駕駛還要下車將機車挪走才能停車。圖／民眾提供
現場有機車就停在車道上，或停在汽車停車格前，讓前來停車的駕駛還要下車將機車挪走才能停車。圖／民眾提供

苗栗後龍高鐵站因停車位不足問題，今年初後龍鎮公所爭取3000萬經費增設了兩處停車場，讓民眾免費停車，近日並將所有汽機車停車格全部畫線，但機車仍到處亂停，甚至有擋道情形；對此，後龍鎮長謝清輝表示，希望大家能發揮公德心，將車停在停車格內。

臉書社群「後龍大小事」貼出停車場亂停機車的亂象。「亂！亂！亂！」這就是「免費」必然的亂象，明明就有停車位卻無法停車，尤其是友善車位更是無法停車，光是畫畫停車格，沒有完整、配套的管理措施又有何用？

這處位在高鐵站和豐富車站旁的免費停車場，場內有134格機車位，108格汽車停車格，3格婦幼車位，3格殘障車位以及4格充電樁車位。現場有機車就停在車道上，讓人匪夷所思，更離譜的是還有機車停在汽車停車格前，讓前來停車的駕駛還要下車將機車挪走才能停車。

警方表示，雖然經常接獲檢舉，不過停車場屬於後龍鎮公所設置的，不在道路範圍，無法開單。

謝清輝則表示，因為高鐵站周邊停車位本來就不多才會爭取經費增設停車場，沒想到會產生停車亂象，待今年下半年停車場全部設施建構完成，將委外採收費方式營運，屆時有人力管理停車秩序，目前還是呼籲大家發揮公德心，不要亂停車。

民眾質疑友善車位更是無法停車，光是畫畫停車格，沒有完整、配套的管理措施又有何用？圖／民眾提供
民眾質疑友善車位更是無法停車，光是畫畫停車格，沒有完整、配套的管理措施又有何用？圖／民眾提供

車位 停車格 停車場

延伸閱讀

彰化這186個停車位回來了 調查站遷建用地將續供停車場

立委陳超明邀中央官員看見苗栗 走訪三鄉鎮潛力秘境

台61後龍觀海大橋下施工便道 疑釣客落水被沖入涵管溺斃

母高鐵站錄影遭抹紅公審！兒氣炸批「片面惡毒」 偷拍者引公憤急道歉刪帳

相關新聞

大溪老街要有捷運了！桃捷綠線延伸案通過可行性評估

桃園大溪老街去年首度跌出國內十大觀光景點，地方認為衰退主因在於交通壅塞，盼市府加速建設。市長張善政今宣布，捷工局已通過「...

新月沙灣海洋音樂祭8月16日登場 徐佳瑩、Faye雙天后開唱

2025新月沙灣海洋音樂祭「如歌·月牙·潮起沙洲」將於8月16日盛大登場，今年將邀請雙天后徐佳瑩、Faye詹雯婷與新世代...

後龍高鐵站免費停車場亂象 鎮長謝清輝：請發揮公德心

苗栗後龍高鐵站因停車位不足問題，今年初後龍鎮公所爭取3000萬經費增設了兩處停車場，讓民眾免費停車，近日並將所有汽機車停...

塗鴉客在苑港漁港彩虹橋下創作雖有人讚 農業局：已報案

苗栗縣苑港漁港的彩虹橋，一直是苑裡鎮重要觀光景點之一，近日有民眾發現位於橋墩下方的水泥牆面遭到塗鴉，引發熱議，有網友甚至...

桃市人口突破234萬 5區增13里明年3月生效

桃園市人口激增，升格前人口為205萬，截至今年5月底，人口已達234萬人、成長14.15%，桃園市戶數最多前3名為龜山區...

清除市井違規小廣告 竹市府7月辦撕廣告換禮券

違規廣告衝擊市容觀瞻，新竹市環保局去年就清除多達6萬7883件，今宣布將於7月1日至8月31日舉辦「全民撕廣告換禮券」活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。