後龍高鐵站免費停車場亂象 鎮長謝清輝：請發揮公德心
苗栗後龍高鐵站因停車位不足問題，今年初後龍鎮公所爭取3000萬經費增設了兩處停車場，讓民眾免費停車，近日並將所有汽機車停車格全部畫線，但機車仍到處亂停，甚至有擋道情形；對此，後龍鎮長謝清輝表示，希望大家能發揮公德心，將車停在停車格內。
臉書社群「後龍大小事」貼出停車場亂停機車的亂象。「亂！亂！亂！」這就是「免費」必然的亂象，明明就有停車位卻無法停車，尤其是友善車位更是無法停車，光是畫畫停車格，沒有完整、配套的管理措施又有何用？
這處位在高鐵站和豐富車站旁的免費停車場，場內有134格機車位，108格汽車停車格，3格婦幼車位，3格殘障車位以及4格充電樁車位。現場有機車就停在車道上，讓人匪夷所思，更離譜的是還有機車停在汽車停車格前，讓前來停車的駕駛還要下車將機車挪走才能停車。
警方表示，雖然經常接獲檢舉，不過停車場屬於後龍鎮公所設置的，不在道路範圍，無法開單。
謝清輝則表示，因為高鐵站周邊停車位本來就不多才會爭取經費增設停車場，沒想到會產生停車亂象，待今年下半年停車場全部設施建構完成，將委外採收費方式營運，屆時有人力管理停車秩序，目前還是呼籲大家發揮公德心，不要亂停車。
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