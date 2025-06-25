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塗鴉客在苑港漁港彩虹橋下創作雖有人讚 農業局：已報案

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苑裡苑港漁港周邊水泥牆面近日被發現遭塗鴉，業管單位苗縣府農業處呼籲民眾勿在漁港設施塗鴉，且下方都是消波塊，具有一定的危險性。圖／民眾提供
苑裡苑港漁港周邊水泥牆面近日被發現遭塗鴉，業管單位苗縣府農業處呼籲民眾勿在漁港設施塗鴉，且下方都是消波塊，具有一定的危險性。圖／民眾提供

苗栗縣苑港漁港的彩虹橋，一直是苑裡鎮重要觀光景點之一，近日有民眾發現位於橋墩下方的水泥牆面遭到塗鴉，引發熱議，有網友甚至讚賞「其實還蠻好看的....比不塗鴉還好看」；不過，縣府農業處則表示，已依社會秩序維護法報案。

苑港漁港彩虹橋橋體造型優美頗具知名度，橋身於2012年改建並加裝景觀照明LED燈，黃昏時可觀賞落日之美，夜幕低垂後燈光迷人，投影於海面上更體現海岸景觀之美，是不少情侶打卡熱點，也是愛好攝影人士拍夜景景點之一。

近來縣府也爭取苑裡西濱交流道設置漁港景觀休憩站，並結合後龍好望角、通霄拱天宮、新埔海堤風車景觀，打造海岸休閒觀光景點。未料周邊水泥牆面卻遭到塗鴉，對於自然景觀來說，相當突兀，但仍有不少網友認為「亂塗是不對，但老實說蠻好看的！」也顯現塗鴉人的功力不俗

業管單位苗縣府農業處副處長蔡政新則呼籲民眾勿在漁港設施塗鴉，且下方都是消波塊，具有一定的危險性；他也強調，這是首度獲報漁港橋墩等設備遭塗鴉狀況，目前雖無相關罰則，但將循例依社會秩序維護法報警處理。

苑港漁港彩虹橋橋體造型優美頗具知名度，是不少情侶打卡熱點，也是愛好攝影人士拍夜景景點之一。圖／民眾提供
苑港漁港彩虹橋橋體造型優美頗具知名度，是不少情侶打卡熱點，也是愛好攝影人士拍夜景景點之一。圖／民眾提供

農業處 觀光景點

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