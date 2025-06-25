清除市井違規小廣告 竹市府7月辦撕廣告換禮券

違規廣告衝擊市容觀瞻，新竹市環保局去年就清除多達6萬7883件，今宣布將於7月1日至8月31日舉辦「全民撕廣告換禮券」活動，鼓勵民眾撕除違規小廣告，活動採「違規廣告秤重兌換100元禮券」方式，禮券限量1000份，兌完為止，希望藉由新穎作為邀民眾一起營造乾淨市容。

環保局說明，本活動辦法限回收張貼於竹市內的違規小廣告，如仲介房屋、土地買賣、抽水肥、鐵捲門及借貸廣告等，其中又分為紙板類及貼紙類等2大類，紙板類（紙板、塑膠板、珍珠板）為每3公斤可兌換1份100元禮券，為落實回收分類，請先將紙板、塑膠板及珍珠板分開收集；貼紙類則是每1公斤可兌換1份100元禮券。

環保局補充，兌換方式分2種，第1種由里長統一申請兌換，環保局將排定日期派員至里集會所或里辦公處進行兌換；第2種方式則由民眾自行至環保局兌換，於活動期間每周二及周四上午9點至12點（遇停班日則暫停兌換）到環境衛生管理科兌換，如有疑問可洽03-5368920分機4033。

另外，環保局表示，竹市針對違規小廣告熱點加強稽查取締，除架設攝影設備進行科技執法外，並加派人力勤查嚴辦，違規經查證屬實者，將依廢棄物清理法處1200元以上6000元以下罰鍰。藉由全民一起撕除違規小廣告的活動，讓市民了解相關法規，還能提高環境保護的責任感，共同守護城市的整潔與美觀，營造宜居永續的科技城。