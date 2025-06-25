仁海宮建廟200周年 獲贈1200萬元犀牛角掛飾成鎮宮之寶
桃園市中壢仁海宮今年建廟200周年，廟方盛大舉行慶祝活動，更獲伏藏大師江敏吉捐贈2枚價值1200萬元的珍貴火犀牛角掛飾，分別奉祀於正殿天上聖母，寓意有求必應，與沉香媽祖殿，寓意見者有福。仁海宮董事長王介禧表示，這2枚火犀牛角掛飾將成為仁海宮的鎮宮之寶，並為廣大信眾帶來更多的福祉與庇護。
今上午舉行捐贈儀式，江敏吉家族代表廖先生表示，江敏吉2017年就捐贈仁海宮沉香媽祖及千里眼、順風耳金，這次適逢建廟200周年，再贈能避邪的火犀牛角掛件，正殿雕刻有求必應的字樣，沉香媽祖殿則是見者平安，希望可以庇護眾生保佑健康。
王介禧說，仁海宮非常榮幸能夠接受如此珍寶的捐贈，並對江敏吉家族的慷慨之舉表示由衷的感謝。相信這2枚火犀牛角掛飾將為仁海宮的鎮宮之寶，並為廣大信眾帶來更多的福祉與庇護。
王介禧說，這次建廟200周年有眾多活動，除了先前已落幕為期12天與永源天后宮共同舉行盛大的天上聖母海巡外，7月26日舉行「中壢媽、坐桃捷、看棒球」活動。
8月2日在泰豐輪胎舊廠地，逢周末假期均有多項節目公演，親子娛樂，公益活動並有美食饗宴其中由南非張信誠僑領奉獻的多場布袋戲，為建醮慶典活動拉開序幕。也將與故宮博物院合辦郎士寧3D數位互動國畫展覽。盛邀來自日本東京高圓寺的阿波舞團、泰國藝術團體來台精彩演出，
12月13日至17日舉辦「仁海宮建廟200周年祈安五朝福醮慶典」，為中壢仁海宮建廟200周年慶典增添了絢麗的色彩，更賦予了深遠的意義。這些活動不僅拉近了人與神之間的距離，也為社會的和諧穩定注入了正能量，讓人們對未來充滿了更美好的期待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言