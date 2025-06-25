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桃園親子館活動最夯地點出爐 市府曝未來增設6間期程
桃園現有25間親子館和1輛行動車，去年共辦理4千8百多場活動，吸引14萬餘人參與，其中最夯的是龜山親子館1萬2293人次，婦幼局觀察館內主題與交通便利是是主因；民代認為館舍仍供不應求，盼再增設，婦幼局則回應今年會新增1處，目標2028年達全市31處。
桃園市主計處統計，桃園目前的親子館與行動車數量位居六都第二，近3年辦理活動場次與參與人數逐漸增加，場次最多為八德親子館370場，人數最多為龜山親子館1萬2293名，而活動內容以增加親子互動與兒童自由探索為主的嬰幼兒活動最夯，近年活動也多以嬰幼兒為主。
婦幼局觀察，幾乎所有的親子館全日都有民眾使用，但熱門程度會因館舍主題、交通便利與辦理活動內容有所差別，有的館舍需排隊候補進場。
不少家長在網路分享交流使用心得，龜山親子館有鋼琴河流、雲朵樹枝和書本等裝置藝術，適合拍照打卡，連媽媽都愛；中壢龍福親子館空間寬敞有玩具車可坐著滑行，平鎮一號親子館有攀岩設施能鍛鍊大肌肉發展，深受孩童喜愛；龜山大華親子館以機場捷運為主題，也有玩具車，不僅桃園親子客群愛去，鄰近的新北林口家庭也慕名而來。
桃園親子館為免費入場，不限遊玩時間，室內又有冷氣，平日常見爺奶帶孫泡整天，假日更常見客滿且場外5、6組人排隊等待景象，使用仍呈現供不應求，且部分行政區目前只有1間館舍，也被抱怨資源分配不均；議員舒翠玲、陳治文、余信憲和黃瓊慧等人都提案，建議市府利用多利用閒置空間規畫設置。
桃園市婦幼局表示，今年大溪區配合圖書館埔頂分館新建案會增設1間親子館，明年配合圖書館大溪分館、龍潭社福館新建案會再增加2間，後年在桃園東門段社宅與龜山善捷段社宅也會完成2間，預計2028年隨蘆竹五福國小興建案再增設1間，屆時全市將達31間。
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