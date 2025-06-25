大溪老街要有捷運了！桃捷綠線延伸案通過可行性評估

桃園大溪老街去年首度跌出國內十大觀光景點，地方認為衰退主因在於交通壅塞，盼市府加速建設。市長張善政今宣布，捷工局已通過「捷運綠線延伸大溪」可行性評估，預計今年底前送交通部續審，此外，大溪埔頂轉運站停車場工程今天也正式動工，盼未來可有效改善當地交通。

桃市府2017年起著手研究捷運綠線延伸大溪的可能性，張善政今在市政會議表示，捷工局已於半個月前完成大溪捷運延伸計畫的可行性評估，確認從埔頂轉運站延伸至大溪老城區在技術與財務上均可行。

張善政指出，埔頂轉運站位於大漢溪左岸的河西地區，大溪老城區則在右岸河東，交通部曾建議路線延伸至河東的大溪老城區；市府原認為跨越大漢溪是一項非常艱鉅的工程，未納入考慮，但經過評估後發現延伸計畫確實可行。

張善政說，據評估結果，捷運延伸過大漢溪後將在大溪老城區增設2個車站，讓整個機場線延伸到大溪的總里程達到7.9公里，並採用中運量系統；經費雖增加不少，但基於照顧大溪鄉親權益及解決交通阻塞問題，市府責無旁貸。

張善政說，未來捷運進入大溪市區後，可到大溪國中、至善高中，並延伸至未來要開發的大溪行政園區，屆時從大溪老城區搭捷運，不僅可直達桃園、中壢市區，也能轉車前往台北，非常便利，捷工局將與地方溝通，目標在今年底前將方案送交通部審議，盼獲得交通部支持。

捷工局指出，綠線延伸大溪原計畫全長約4.33公里，設置3站，全線採高架布設，路線起點在捷運綠線G01站，沿建德路往南經埔頂路二段、一段、員林路一段銜接大溪埔頂轉運站；為回應交通部審查意見，市府調整延伸方案，路線再向東南延伸至大溪老街，增設2座車站，全線共設5座車站，總長度拉長至約7.9公里，預估總工程經費約418億元。

另，大溪老城區在假日時人潮洶湧，停車位一位難求。張善政今也宣布，埔頂轉運站停車場工程今日正式動工，預計施工1年半，後年年初完工啟用；他提到，河西交通繁重，有了停車場可以攔截車流，再透過接駁轉換交通工具，這座停車場將對河西地區交通有很大幫助。