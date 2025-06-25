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新竹東門市場整修 藝術塗鴉2度因施工被毀 市府急停工

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹市議員劉康彥指出，繼市府上次施工破壞藝術塗鴉牆後，廠商在6月22日又破壞另一側完整保存的牆面。圖／劉康彥提供
新竹市議員劉康彥指出，繼市府上次施工破壞藝術塗鴉牆後，廠商在6月22日又破壞另一側完整保存的牆面。圖／劉康彥提供

新竹市東門市場3樓的藝術塗鴉牆，近日因市府施工連續遭破壞，引發議員質疑市府公共工程規範不足、管理疏失。市府也回應，已再次明確指示廠商全面暫停相關作業，待藝術家提出具體創作構想後，再由配合執行，以維護空間風格整體性。

新竹市議員劉康彥指出，6月中旬藝術家CandyBird 數年前在東門市場3樓的創作遭市府工程破壞，引發各界關注。市府當時回應已主動暫停後續牆面相關作業，將邀相關單位召開研商會議，共同研議塗鴉牆面保存方式，未料在CandyBird尚未提出具體方式前，廠商在6月22日又破壞另一側完整保存的牆面。

劉康彥說，就算CandyBird有意「重新創作」，但在既有的塗鴉上進行二創，也是一種方式。遺憾的是，市府和廠商都沒有這樣的認知，連續2次的破壞，凸顯新竹市公共工程目前制度尚不完備，針對公共財產究竟「何者應留、何者不留」、「誰來決定」、「如何保留」，應盡速建立明確標準。

新竹市議員劉彥伶也說，前陣子才聽到攤商反映市府施工居然不慎傷及壁畫，過程她也跟科長了解很多次，包含後續的處理與修復，沒想到前幾天又發生同樣的事情，藝術品的價值無法回復，這不只是對藝術家的不尊重，更是對整個場域與文化氛圍的嚴重破壞。

除了壁畫的問題外，劉彥伶指出，之前也有民眾反映時常有粉塵的問題都沒做好防護，整片3樓灰塵像一層薄沙漠，賣吃的攤販完全沒辦法正常營業，噪音、粉塵、悶熱三重折磨，大家想好好來這裡走走、吃吃飯、結果呢? 環境髒亂又影響健康，就算是施工也應該做好基本的防護。

新竹市產發處表示，東門市場3樓正辦理空間整修工程，原已請施工廠商暫停牆面塗裝作業，以配合後續藝術創作規畫。但廠商日前基於施作區域僅為牆面角落小區塊，且為利後續創作所需的基礎牆面整理，先行施作仿清水模塗料。

產發處說明，該牆面經由清華大學開門工作室協調後，市府已與原藝術家初步達成「重新創作」的共識，未來將以保留原創作理念、融入新空間規畫之方式，重塑具在地文化特色之藝術牆面。為確保整體視覺美感與創作品質一致性，市府尊重藝術家意見及時間安排，預訂於今年7月上旬進行現地勘查，並討論後續創作方向及細節。

產發處指出，目前已再次明確指示廠商全面暫停3樓塗鴉牆面相關作業，待藝術家完成現勘並提出具體創作構想後，再由廠商統一配合執行，以維護空間風格整體性，並尊重藝術創作流程。

新竹市議員劉康彥指出，就算CandyBird有意「重新創作」，但在既有的塗鴉上進行二創，但市府和廠商都沒有這樣的認知，連續2次的破壞提供原始尚未被破壞的藝術塗鴉牆。圖／劉康彥提供
新竹市議員劉康彥指出，就算CandyBird有意「重新創作」，但在既有的塗鴉上進行二創，但市府和廠商都沒有這樣的認知，連續2次的破壞提供原始尚未被破壞的藝術塗鴉牆。圖／劉康彥提供
新竹市東門市場3樓的藝術塗鴉牆，近日因市府施工連續遭破壞。圖／劉彥伶提供
新竹市東門市場3樓的藝術塗鴉牆，近日因市府施工連續遭破壞。圖／劉彥伶提供
新竹市議員劉康彥指出，繼市府上次施工破壞藝術塗鴉牆後，廠商在6月22日又破壞另一側完整保存的牆面。圖／劉康彥提供
新竹市議員劉康彥指出，繼市府上次施工破壞藝術塗鴉牆後，廠商在6月22日又破壞另一側完整保存的牆面。圖／劉康彥提供

議員 藝術家 新竹

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