竹市數位實中首招 吸引高雄5A4+學生就讀

新竹市數位實驗高中首屆招生熱門，近日公布錄取名單，其中不乏會考成績5A學生，甚至有人遠從高雄北上，校方預計8月舉辦活力新鮮營迎新，市府教育處也盼數位實中的教育模式能擦出更多創意火花。

數位實中首屆透過特殊選才與申請入學2種方式招生，合計錄取48人。高雄市道明中學學生潘彥熏以會考成績5A4+申請入學，憑藉自己對AI科技的熱誠及具備簡易編寫AI模型能力，加上過去曾自行設計火車辨識系統，獲知錄取後，開心表示「有機會按自己的步調，學自己想學的東西」。

新竹縣東興國中語文資優生陳羽岑，連續2年獲教育部國語文競賽閩南語字音字形優等佳績，在英文與繪畫方面也有極大天賦。她憑藉專才透過特殊選才入學，雖不參採會考成績，但會考也有5A7+優異表現。

陳羽岑表示，自主多元學習所需心力比一般學習高，但她樂在其中，也確信自己適合這樣環境。

教育處表示，透過特殊選才錄取數位實中的學生大多在校表現優異，各自擁有機器人、程式、科展、音樂、繪畫、運動、語文和傳播等專長，而申請入學錄取數位實中的學生會考成績從1A到5A都有，多半也具備某項才能，期待學生透過團隊合作，擦出智慧的火花。