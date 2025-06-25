新屋反大型養豬場 到桃市府抗議

桃園市新屋區有私人企業投資蓋能容納上萬頭豬的養豬場，地方憂環境汙染，昨集結200多人到市府陳情抗議，藍綠民代也聲援，訴求撤銷設置許可；業者強調豬舍採用密閉式水簾，不會造成汙染，但市府請業者和地方再溝通，取得共識前暫緩施工。

據悉，該養豬場位處桃園市新屋區和新竹縣新豐鄉交界，實際位置在桃園境內，2023年8月取得市府畜牧設施容許使用同意書，去年3月取得建照；當地居民見鐵皮圍籬圈地，探聽得知要蓋能容納上萬頭豬的養豬場都很反感，昨天陳抗除了桃園4名里長，還有國民黨立委涂權吉、民進黨議員陳睿生和竹縣2名村長聲援。

新屋區蚵間里長彭小林指出，新屋以觀光、休閒農業為生，即使業者宣稱設備能隔絕汙染，但豬隻運送途中也會有氣味，養豬場鄰近羊寮橋、綠色隧道、福興宮和社子溪等景點，觀光肯定受影響。此外，法規要求養豬場須距離住家至少300公尺，但爭議養豬場距離住家不到260公尺，明顯不合法。

業者表示，3月曾開說明會與地方溝通，強調水簾密閉式養豬場是先進的養豬方式，能有效降低汙染，未來排放也都會合乎環保法規。

農業局表示，法規是要求養豬場需與住宅密集處和集合住宅距離300公尺以上，單純1、2戶不在此限。該養豬場經過丈量，位置沒有問題，而且是經水利、環保、地政、工務和水保等單位審核，農業局才准許使用，不過由於地方反彈，已要求業者再與地方溝通，詳細說明如何防止異味與汙染，在雙方取得共識前暫緩施工。