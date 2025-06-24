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鄰近竹科？新竹寶山頻跳電鄉親怒 鄉長批供電偏袒園區

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
今年入夏以來，新竹縣寶山鄉許多家戶頻頻跳電，民眾向鄉長邱振瑋陳情，懷疑是台電將主要電力提供給科學園區使用，卻對一般家戶減壓輸出。圖／寶山鄉公所提供
今年入夏以來，新竹縣寶山鄉許多家戶頻頻跳電，民眾向鄉長邱振瑋陳情，懷疑是台電將主要電力提供給科學園區使用，卻對一般家戶減壓輸出。圖／寶山鄉公所提供

今年入夏以來，新竹縣寶山鄉許多家戶頻頻跳電，民眾向鄉長邱振瑋陳情，懷疑是台電將主要電力提供給科學園區使用，卻對一般家戶減壓輸出，明天將透過立委林思銘邀請台積電、園區科管局等單位開會協商。台電新竹區處回應，竹科寶山基地用電係由轄內變電所饋供，並無影響周邊住戶原供電裕度。

邱振瑋表示，上周召開村民大會時，就接獲好幾位鄉親陳情電壓不穩、時常停電，造成電器損壞。懷疑兇手是「新竹科學園區（寶山用地）二期擴建工程施工案」所造成，當時就委請立委林思銘協助召集相關單位開會協商。

邱振瑋說，今天在寶斗村集會所開會時，短短半小時發生多次跳電，他安撫在場鄉親情緒，對於跳電造成生活不便，表示能感同身受，質疑台電將主要電力提供給科學園區、台積電使用，減壓供應給一般家戶，才會出現電壓不穩、跳電頻傳等狀況，「為了科學園區、台積電，寶山已經犧牲很多了，不應該連鄉親基本的用電需求都剝奪！」

他表示將與與台電、園區管理局以及台積電等單位開會協商，討論如何維護地方鄉親權益，並責成承辦主管必須捍衛立場，甚至要求適當的地方回饋，絕對不能讓護國神山成為壓制寶山鄉發展的「負鄉之山」。

台電新竹區處回應，今天上午寶山地區供電線路運轉正常，並無接獲民眾通報供電異常案件，經連絡村長瞭解，係因集會所今日開會使用空調用電增大，致使內線開關容量不足跳脫，因持續開會需要內線開關投送電反覆跳脫，純屬用戶內線問題。

有關寶山鄉大崎村鄉民反映電壓不穩、時常停電問題，台電新竹區處表示，經查大崎村供電線路原經竹科寶山基地，因應基地開發，須安排計畫性停電將基地內線路遷移改接至基地外，自去年9月迄今已安排計畫性停電共13次，目前受理在案的線路遷移改接案件已全數完工。

台電新竹區處說，寶山鄉大崎村供電線路沿線道路屬山區鄉道鄰路樹竹茂密，致使該供電線路自去年9月迄今共發生3次事故停電及2次瞬停事故，事故肇因係松鼠害及樹竹碰觸；目前已加強該路段鄰線樹竹修剪，及辦理老舊線路汰換，俾強化該地區供電穩定。

邱振瑋表示，上周召開村民大會時，就接獲好幾位鄉親陳情電壓不穩、時常停電，造成電器損壞。圖／寶山鄉公所提供
邱振瑋表示，上周召開村民大會時，就接獲好幾位鄉親陳情電壓不穩、時常停電，造成電器損壞。圖／寶山鄉公所提供

新竹 台電 停電

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