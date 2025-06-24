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錢都國際餐飲捐贈救災救護裝備 用行動支持桃園消防局

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市消防局今(24)日受贈救災救護裝備一批，捐贈者錢都國際餐飲有限公司感念消防局人員勤務繁忙之中仍提供每位市民專業且有條不紊的處置與關懷，因此將小愛化作大愛，捐贈救災救護裝備及相關訓練器材1批給消防局，用實際行動支持消防救護工作，未來將幫助整個桃園市更多需要緊急救護服務的病患。

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錢都國際餐飲有限公司捐贈救災救護裝備及相關訓練器材。圖：消防局提供

消防局提到，錢都國際餐飲有限公司過去也曾捐贈救災救護裝備予各縣市消防局，深刻的體認消防弟兄在執行各項災害搶救工作、救災救護任務時的危險與辛苦，此次特地捐贈桃園消防局救護用護目鏡、戰術剪、及全身插管訓練假人等訓練器具，使出勤人員在第一線執行救護案件，能避免受到患者體液或有害物質的潑濺，並有效利用訓練器具完成相關救護流程的演練，使同仁救護技術能更加完備，另捐贈救災用導光索以幫助消防弟兄，在災害現場快速將民眾救出，並且保障消防人員的生命安全。

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錢都國際餐飲有限公司用實際行動支持消防救護工作。圖：消防局提供

消防局長龔永信表示，隨著桃園市外來人口大量移入以及未來市區捷運的發展，救災救護內容日益多樣化且具有挑戰性，充足的緊急救災救護量能尤為重要，去年該局救護出勤案件數127,056件，到院前心肺功能停止(OHCA)康復出院人數為180人，今年截至5月底救護出勤案件數已達5萬2387件，到院前心肺功能停止(OHCA)康復出院人數已達80人，此次有幸獲得錢都國際餐飲有限公司不遺餘力挹注救災救護資源，在此也特別感謝市議員黃婉如的引薦促成這樁美事。

消防局強調，該局將持續邁進，積極充實各項救災救護裝備，辦理各式救護訓練，使軟硬體實力同步提升。該局到院前心肺功能停止患者康復出院人口比率及旁觀者急救率逐年提高，今日獲配救災救護裝備，期許消防員能如虎添翼，挽救更多寶貴的性命。

本文章來自《桃園電子報》。原文：錢都國際餐飲捐贈救災救護裝備 用行動支持桃園消防局

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