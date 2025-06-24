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桃園新創千里馬賽355隊搶57萬獎金 蘇俊賓：青創好點子
桃園市政府青年事務局與中央大學舉辦2025新創千里馬創業競賽今天決賽頒獎，全國39所大專院校355支隊伍競爭總獎金57萬元激烈，副市長蘇俊賓表示，18年來很多大學生、研究生藉由競賽提出許多新創提案創業，都有不錯的成果。
這項新創千里馬創業競賽今年第18屆，在中壢區市立兒童美術館舉辦決賽暨頒獎典禮，今年以「創新永續 × 千里啟航」為主軸，鼓勵青年結合科技創新商業模式與社會實踐，355支隊伍分成6大組競賽，依青年自身專長與方向，提供不同的創業階段的參與。
蘇俊賓以自己研究所曾參賽經驗、表示，這項競賽已經18年了，如同一個人的成年禮，過去以來很多大學生、研究生透過新創提案，都有不錯成果，藉由這個過程檢視自己的能量與創意，具不具備市場價值，經過魔鬼般拷問，愈來愈成熟，也非常感謝投顧界專家、老師幫忙評比，讓桃園好學生的好點子愈來愈成熟。
賦智行雲科技公司在中央大學成立4年多，今年在創業新創公司組獲得銀獎，董事長林志鴻表示，該公司通過中大教授指導，把產品建立MLOps平台，協助程式開發醫療級大型語言模型與3D牙科影像生成技術，辨識醫療疾病影像處理自動化完成，感受這項比賽至今人數創新高，刺激孕育更多更好產品。
市府青年局長侯佳齡表示，為鼓勵青年創業發展與生態環境，從校園扎根協助青年啟動創業旅程，該局設置孵化型青創基地提供創業諮詢、實作空間與輔導資源，拓展支持網絡，協助青年新創團隊與企業共同應用發展。
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