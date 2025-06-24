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影／竹北市場變身 太子樓廊道翻新吸客 文青餐館進駐掀話題

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹北市公所斥資250萬元更新竹北市場「太子樓」結構，並同步美化市場走廊環境，讓原本陳舊髒亂的廊道，搖身一變成為簡潔明亮、極具延伸感的視覺走廊。記者黃羿馨／攝影
竹北市公所斥資250萬元更新竹北市場「太子樓」結構，並同步美化市場走廊環境，讓原本陳舊髒亂的廊道，搖身一變成為簡潔明亮、極具延伸感的視覺走廊。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北市場已有55年歷史，繼太子樓廊道改造完成後，近日一家文青餐館—Uncle Tacos墨西哥健康餐也進駐，吸引附近台元科技上班族青睞。竹北市鄭朝方表示，透過市場的活化、年輕化，逐步形塑竹北專屬青年創業聚落，讓傳統市場展現新興生命力。

竹北市公所斥資250萬元更新竹北市場「太子樓」結構，並同步美化市場走廊環境，讓原本陳舊髒亂的廊道，搖身一變成為簡潔明亮、極具延伸感的視覺走廊，意外成為年輕人愛拍照打卡的新據點外，也激發出地方年輕人進駐老市場創業的活力。

33歲的Rod原本陪著丈母娘在市場裡賣豬肉，他觀察到質感逐漸提升的竹北老市場，整體氛圍與人潮也開始有了改變，因此刺激發他創業的想法。於是他選擇在全新改造完成的太子樓廊道上，開設了一家文青餐館—Uncle Tacos墨西哥健康餐。

Rod是一位熱愛美食的年輕料理人，他也時常在想如何結合市場就可以買得到的最新鮮食材，來創作美食，於是推出深具墨西哥風味，卻是用最在地的食材烹調出的塔可（Taco）、捲餅（Burrito）、烙餅（Quesadilla）等經典料理，而「燉牛肉塔可」使用4種辣椒長時間燉煮，肉嫩入味、香辣過癮，是饕客間的隱藏版人氣選擇，也是市長鄭朝方必點的餐點之一。

鄭朝方指出，竹北市場已有55年歷史，被包圍在國有學產地民宅內，改造過程面臨諸多限制與挑戰。因此他第一步先從整理市場環境清潔、美化廊道動線著手，將過去被視為缺點的條件，反轉為視覺焦點與魅力所在；他更規畫與輔導年輕的攤商加入，盼讓市場的受眾更廣。

鄭朝方說，Rod創立的 健康餐進駐，印證了「太子樓廊道計畫」第一步成功，而且沒想到，在社群間大受歡迎引起很多討論。鄭朝方提到，市公所將持續輔導介接年輕創業進駐與二代創生，透過市場的活化與年輕化，凝聚地方創意動能，逐步形塑竹北專屬的青年創業聚落，讓這座傳統市場展現新興生命力。

新竹縣竹北市場已有55年歷史，繼太子樓廊道改造完成後，近日一家文青餐館—Uncle Tacos墨西哥健康餐也進駐，吸引附近台元科技上班族青睞。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市場已有55年歷史，繼太子樓廊道改造完成後，近日一家文青餐館—Uncle Tacos墨西哥健康餐也進駐，吸引附近台元科技上班族青睞。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市場已有55年歷史，繼太子樓廊道改造完成後，近日一家文青餐館—Uncle Tacos墨西哥健康餐也進駐，吸引附近台元科技上班族青睞。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市場已有55年歷史，繼太子樓廊道改造完成後，近日一家文青餐館—Uncle Tacos墨西哥健康餐也進駐，吸引附近台元科技上班族青睞。記者黃羿馨／攝影
竹北市場太子樓廊道改造後，讓原本陳舊髒亂的廊道，搖身一變成為簡潔明亮、極具延伸感的視覺走廊，意外成為年輕人愛拍照打卡的新據點外，也激發出地方年輕人進駐老市場創業的活力。記者黃羿馨／攝影
竹北市場太子樓廊道改造後，讓原本陳舊髒亂的廊道，搖身一變成為簡潔明亮、極具延伸感的視覺走廊，意外成為年輕人愛拍照打卡的新據點外，也激發出地方年輕人進駐老市場創業的活力。記者黃羿馨／攝影

鄭朝方 竹北 北市

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