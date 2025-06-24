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新竹雙罷交鋒 高虹安獲無黨籍議員力挺 罷團主題曲催票

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市多位無黨籍市議員，包括副議長余邦彥接連在臉書發聲，表態支持市長高虹安，籲市民理性審視罷免案，守護市政穩定。圖／取自余邦彥臉書
新竹市多位無黨籍市議員，包括副議長余邦彥接連在臉書發聲，表態支持市長高虹安，籲市民理性審視罷免案，守護市政穩定。圖／取自余邦彥臉書

新竹市罷免、反罷戰火延燒，全國唯一「雙罷」成焦點。繼罷免團體推出「大罷免大成功」主題曲催票後，新竹市多位無黨籍市議員，包括副議長余邦彥、鄭慶欽、陳啓源接連在臉書發聲，表態支持市長高虹安，籲市民理性審視罷免案，守護市政穩定。

新竹市雙罷團體22日發表「大罷免大成功」主題曲，由陽明交大音樂研究所所長董昭民與新竹雙罷發言人林志潔一起創作歌詞，林志潔更稱民進黨團立院總召柯建銘聽了該主題曲表示：「就像是吹響勝利號角的詠歎調」。

市長高虹安除了勤跑基層、站路口、上廣播陸空戰齊發外，新竹市多位無黨籍市議員近日也陸續在臉書發聲，公開力挺高虹安，呼籲市民理性看待罷免案，強調「不能讓市政成為政治角力下的犧牲品」，並號召726投下「不同意罷免」，守護市政延續。

新竹市副議長余邦彥表示，罷免不該成為政治對立的工具。他指出：「市府團隊近來推動多項建設與福利政策，在短短一年多內逐漸見到成果，這些努力不該被無謂政治鬥爭所打斷。」

新竹市議員鄭慶欽更直言：「改革從來就不輕鬆，市長願意跳出框架改變體制，卻因此承受莫須有攻擊。此刻新竹需要穩定，需要讓改革繼續，請大家用選票說話，守住前進的方向。」

新竹市議員陳啓源也指出，自己觀察市府運作已有一年多，「高市長的確在努力回應市民需求，從交通到教育、長照政策，都能看出施政的腳步。這樣的市長，不應該被罷免。」

新竹市雙罷團體22日發表「大罷免大成功」主題曲，由陽明交大音樂研究所所長董昭民與新竹雙罷發言人林志潔一起創作歌詞。記者王駿杰／攝影
新竹市雙罷團體22日發表「大罷免大成功」主題曲，由陽明交大音樂研究所所長董昭民與新竹雙罷發言人林志潔一起創作歌詞。記者王駿杰／攝影
新竹市多位無黨籍市議員，包括鄭慶欽接連在臉書發聲，表態支持市長高虹安，籲市民理性審視罷免案，守護市政穩定。圖／取自鄭慶欽臉書
新竹市多位無黨籍市議員，包括鄭慶欽接連在臉書發聲，表態支持市長高虹安，籲市民理性審視罷免案，守護市政穩定。圖／取自鄭慶欽臉書
新竹市多位無黨籍市議員，包括陳啓源接連在臉書發聲，表態支持市長高虹安，籲市民理性審視罷免案，守護市政穩定。圖／取自陳啓源臉書
新竹市多位無黨籍市議員，包括陳啓源接連在臉書發聲，表態支持市長高虹安，籲市民理性審視罷免案，守護市政穩定。圖／取自陳啓源臉書

議員 新竹 大罷免

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