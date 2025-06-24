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桃園4地主沒賣地竟收買賣簡訊驚詐騙 竟是地政作業烏龍

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市4名地籍異動即時通市民收到名下不動產異動紀錄驚嚇，原來是地政系統弄錯擺烏龍，圖／市議員黃敬平提供
桃園市4名地籍異動即時通市民收到名下不動產異動紀錄驚嚇，原來是地政系統弄錯擺烏龍，圖／市議員黃敬平提供

桃園市平鎮區6人最近收到地籍異動即時通簡訊通報「名下不動產有異動紀錄」，其中4人卻沒有處理任何不動產交易或變更手續，1名女子更擔心是詐騙，向市議員黃敬平求助，市府地政局今天確認表示，原來是桃園地政事務所處理該土地買賣作業收件操作錯誤「烏龍」。

市議員黃敬平接獲平鎮一名女子憂心陳情指出，她有辦理「地籍異動即時通」，最近收到桃園地政事務所發送簡訊，顯示她名下在平鎮區的不動產出現交易異動紀錄，她確認自己並無做任何不動產交易或變更手續，懷疑遭詐騙集團」盯上，很擔心自己多年心血購置的不動產，被詐騙集團不法冒領或轉移。

黃敬平說，經聯繫地政機關查證，確認地政簡訊是桃園地政事務所系統弄錯，造成平鎮地政事務所發出「警報烏龍」，誤將不相關案件地籍資料異動通知，發送到其他無相關地主手機，讓收到簡訊的市民受到驚嚇，幸好虛驚一場，這次公部門系統錯誤，卻凸顯即時通知制度的重要性與民眾防詐意識提升。

市府地政局表示，此案是地政事務所承辦人處理土地買賣收件，地政系統操作過程，將原先2名土地所有權人資訊，誤選成全部所有權人，造成申請地籍異動即時通的6名所有權人收到簡訊，除2申請人之外，另4人收到烏龍簡訊，地政所昨天向 4人致歉，提醒同仁作業流程務必小心，地政所亦將進行教育訓練，避免類似事件再度發生。

詐騙集團 桃園

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