影／竹市成功路鋪鐵板成「天堂路」騎士憂打滑 市府曝原因

新竹市成功路因建商施工鋪設大片鐵板引發熱議。有民眾質疑，建商施工鋪設鐵板以保護路面，但鐵板在雨天易打滑，恐釀機車騎士失控滑進田中。市府表示，因該路段有重型機具壓毀道路，廠商先於路面舖設鋼板及修補路面，已要求改善。

有網友在臉書社群「竹北人有事嗎」指出，成功路該處巷道原本路幅狹小，如今因建商施工鋪設鐵板以保護路面，但鐵板在雨天易打滑，恐釀機車騎士失控滑進田中。不少網友也紛紛留言：「我上班每天來回騎車，真的頗困擾」、「幾個月前去過騎機車膽戰心驚」、「最怕下雨天騎車經過鐵板，真的很可怕」。

民眾分析鋪設鐵板原因，認為「應該是有工地，載重車輛進出會用到，鋪設鐵板可以避免道路被壓壞」、「因為大型機具車輛每天走，路面已經塌好幾次了，不鋪鐵板路就完了」，但也有人批評建商「原本柏油路被重機具壓到整條崩裂塌陷後才開始亡羊補牢，一開始選在這邊蓋房子前，周邊道路都不用先勘查好嗎？」