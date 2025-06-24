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影／竹市成功路鋪鐵板成「天堂路」騎士憂打滑 市府曝原因

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市成功路因建商施工鋪設大片鐵板引發熱議。有民眾質疑，建商施工鋪設鐵板以保護路面，但鐵板在雨天易打滑。圖／取自竹北人有事嗎
新竹市成功路因建商施工鋪設大片鐵板引發熱議。有民眾質疑，建商施工鋪設鐵板以保護路面，但鐵板在雨天易打滑。圖／取自竹北人有事嗎

新竹成功路因建商施工鋪設大片鐵板引發熱議。有民眾質疑，建商施工鋪設鐵板以保護路面，但鐵板在雨天易打滑，恐釀機車騎士失控滑進田中。市府表示，因該路段有重型機具壓毀道路，廠商先於路面舖設鋼板及修補路面，已要求改善。

有網友在臉書社群「竹北人有事嗎」指出，成功路該處巷道原本路幅狹小，如今因建商施工鋪設鐵板以保護路面，但鐵板在雨天易打滑，恐釀機車騎士失控滑進田中。不少網友也紛紛留言：「我上班每天來回騎車，真的頗困擾」、「幾個月前去過騎機車膽戰心驚」、「最怕下雨天騎車經過鐵板，真的很可怕」。

民眾分析鋪設鐵板原因，認為「應該是有工地，載重車輛進出會用到，鋪設鐵板可以避免道路被壓壞」、「因為大型機具車輛每天走，路面已經塌好幾次了，不鋪鐵板路就完了」，但也有人批評建商「原本柏油路被重機具壓到整條崩裂塌陷後才開始亡羊補牢，一開始選在這邊蓋房子前，周邊道路都不用先勘查好嗎？」

對此新竹市政府都發處回應，該路段確有重型機具壓毀道路現況，市府已要求建商提送改善計劃，目前廠商先於路面舖設鋼板及修補路面，後續由市府工務處及交通處審核達到道路安全設施標準後，盡速請承造廠商修復路面。

新竹市成功路因建商施工鋪設大片鐵板引發熱議。有民眾質疑，建商施工鋪設鐵板以保護路面，但鐵板在雨天易打滑。圖／取自竹北人有事嗎
新竹市成功路因建商施工鋪設大片鐵板引發熱議。有民眾質疑，建商施工鋪設鐵板以保護路面，但鐵板在雨天易打滑。圖／取自竹北人有事嗎
新竹市成功路因建商施工鋪設大片鐵板引發熱議。有民眾質疑，建商施工鋪設鐵板以保護路面，但鐵板在雨天易打滑。圖／取自竹北人有事嗎
新竹市成功路因建商施工鋪設大片鐵板引發熱議。有民眾質疑，建商施工鋪設鐵板以保護路面，但鐵板在雨天易打滑。圖／取自竹北人有事嗎

新竹 成功

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