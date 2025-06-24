對台灣缺工做出重要貢獻 苗栗縣政府表揚20名模範移工

苗栗縣約有2.4萬人外籍移工，縣長鍾東錦以自身經驗，分享並肯定他們對台灣缺工問題，做出重要貢獻，今天表揚20名模範廠工、看護工及農業移工，肯定成為社會不可或缺的一分子。

縣政府勞動及青年發展處統計，全縣外籍廠工1.7萬人，看護工7000人，農業移工4、500人，分別在工作崗位盡心盡力，今年遴選出14名廠工，5名看護工及1名農業移工，今天表揚並頒贈獎品。

鍾東錦指出，台灣面臨勞動力不足與出生率偏低的窘境，甚至已被視為國安危機，他建議政府針對一些在外國沒有婚姻關係的優秀移工，考慮規範在一定年限之後，可以拿到如同第二個故鄉的台灣身分證，並結婚生子，以充實國內的勞動力並孕育年輕人口。

他並分享曾是家庭看護的受惠者，家裡東西放在何處一清二楚，擔任縣長前，也當過老闆，公司有6、7名泰國籍移工，建立良好的關係，知道他愛吃泰國菜，每次他到工廠時，總是會幫他準備一、兩樣泰國菜，他認為善待移工，移工更能投入工作，發現什麼問題，立即會反映，幫雇主賺錢、省錢。

今天表揚模範移工，包括受雇製藥公司的喬馬，已來台工作10年3個月，職場上展現高度責任感與積極態度，曾多次受雇主肯定，他具備中文溝通能力，更主動參加縣府開辦的中文課程並邀集同事踴躍參加。