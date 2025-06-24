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賴清德今晚桃園開講 張善政出招：會讓市民做最好判斷
中選會上周公布，國民黨桃園6席立委罷免案都成立。罷團、藍委近日都頻辦宣講活動爭取支持，賴清德總統「團結國家十講」今晚也將在桃園登場，格外引發外界關注。桃園市長張善政今早受訪重申，會透過公開透明的方式，讓民眾了解立委們的實際政績表現。
中選會20日審定公告首波罷免案，決議7月26日投票，桃園市6個選區立委牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華全數進入第三階段。賴清德「十講」行程今晚將在中壢展開，也引發外界關注。
張善政今早出席「德修宮慈善文教基金會清寒獎助學金頒獎典禮」後受訪表示，桃園市6位立委長期對市政府提供許多建設性建議，並在立法院為桃園爭取到豐富資源，「我們會如實的把這些，他們對市政的這些協助的事項，讓市民知道，讓市民做最好的判斷」，透過公開透明的方式，讓民眾了解立委們的實際政績表現。
至於何時會舉辦大型造勢活動？張善政未回應，但強調會盡力在立委們的各項說明會中，向民眾說明他們對市政的具體貢獻。
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