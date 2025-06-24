苗縣迄今14例鼬獾驗出狂犬病 動防所下鄉免費注射疫苗

苗栗縣自民國112年3月迄今累計14例野生動物鼬獾驗出狂犬病，範圍已從三義擴及卓蘭、大湖、泰安、南庄等偏遠山區，動防所本月起加強免費狂犬病巡迴疫苗注射服務，今天上午安排在西湖鄉高埔社區活動中心，最後還有頭份、南庄兩場次，民眾可把握機會帶犬貓去施打疫苗。

動防所獸醫師下鄉巡迴縣轄18鄉鎮市免費犬貓狂犬病疫苗注射晶片植入登記場次，本周分別是6月23日（周一)通霄鎮梅南長壽會館、6月24日（周二)西湖鄉高埔社區活動中心、6月25日（周三)頭份市大潤發(2樓停車場)、6月26日(周四)南庄鄉公所(代表會前)，免事先報名，飼主帶3月齡以上犬貓直接現場受理，另家戶揪團10隻以上犬貓，可到府狂犬病疫苗注射。

動防所表示，縣內迄今累計14例野生動物鼬獾驗出狂犬病陽性案例，其中卓蘭鎮4例、泰安鄉3例、南庄鄉1例及大湖鄉4例、三義鄉1例及公館鄉1例，目前仍侷限於山區野生動物鼬獾，請民眾不必過度恐慌。

防範狂犬病二不一要「不接觸野生動物、不棄養犬貓等寵物、每年要定期帶犬貓施打狂犬病疫苗」，未依規定完成狂犬病疫苗注射，依法處3-15萬元罰鍰。

另外，所長張俊義也強調，明年1月1日起，有關寵物晶片植入登記「貓」也列入開罰對象，雖因人力有限，若接獲檢舉仍會派員到府稽查。