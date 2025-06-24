影／新屋上萬頭養豬場沒汙染？桃園、新竹人今桃市府前怒喊撤銷許可

桃園市前市府許可養豬業者在新屋區，設置可飼養上萬頭規模的養豬場，場址在新屋和新竹縣新豐鄉交界，地方上得知後，以有汙染虞慮而且又鄰近綠色隧道、生態區與風景區，誓言反對，除了在工地現場駐守不希望業者動工，今天上午到市府陳情及抗議，要求撤銷設置許可。

市府農業局副局長黃玉詩、漁牧科長楊安光出面接下陳情書，並說明當初依法規許可設置，會請業者再和地方溝通，取得共識前暫緩施工。但陳情的民眾要求市府直接撤銷許可，因為設置養豬場必須距離住家至少300公尺以，但是現場離住家最近不到260公尺，光憑這點就不能同意設養豬場。業者強調新設的養豬場採密閉式水簾豬舍，確實不會造成汙染。

新屋區蚵間里長彭小林、深圳里長李子維、笨港里長黃建興、後庄里長姜吉隆和多里民，與鄰近的新竹縣兩個村村長、村民、環保團體上午都到市府抗議，立委涂權吉、議員陳睿生也到場聲援。彭小林指出，養豬場場址就在蚵間里羊寮橋、綠色隧道、福興宮、社子溪之間，都是地方著名的景點，大家靠風景區做小生意，以後有1萬頭的養豬場還得了，光載運的豬住車輛進出的味道就讓人受不了，觀光生意怎麼會好？

彭小林說，社子溪在蚵間出海，這裡每年有3個月是捕鰻魚苗的季節，對捕魚苗的人而言是很重要的收入，養豬場來了，無論空氣和溪水必定會受影響，業者今年3月在地方開說明會時，說養豬場採密閉式水簾豬舍，不會有汙染，甚至說沒有廢水排放的問題，誰相信？更讓人生氣的是業者先前想到隔壁的新竹縣新豐，還有桃園觀音設養豬場都被拒絕，難道是看新屋鄉下地方好欺侮？相親還被網路的酸民污衊說還不就是為了要求回饋，事實上大家根本就沒有提出任何的回饋，就是要養豬業者離開。

陳情的里長們指出，前市府在2022年同意設置，許可期限過了沒動工，2023年原址重新申請，新市府還是同意業者設置，完全不顧地方感受，讓人質疑為何一味偏坦業者。

農業局強調，市政府高度重視民意，局長陳冠義積極協調，日前還拜訪新屋區公所及蚵間里長彭小林，同時與業者溝通，目前業者已暫停施工中，市府秉持保障廠商合法申請，同時兼顧居民權益，積極爭取雙方進一步溝通。