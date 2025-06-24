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影／新屋上萬頭養豬場沒汙染？桃園、新竹人今桃市府前怒喊撤銷許可

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
新屋區和新竹縣新豐民眾到桃園市政府陳情要求廢除養豬場設置許可。記者鄭國樑／攝影
新屋區和新竹縣新豐民眾到桃園市政府陳情要求廢除養豬場設置許可。記者鄭國樑／攝影

桃園市前市府許可養豬業者在新屋區，設置可飼養上萬頭規模的養豬場，場址在新屋和新竹縣新豐鄉交界，地方上得知後，以有汙染虞慮而且又鄰近綠色隧道、生態區與風景區，誓言反對，除了在工地現場駐守不希望業者動工，今天上午到市府陳情及抗議，要求撤銷設置許可。

市府農業局副局長黃玉詩、漁牧科長楊安光出面接下陳情書，並說明當初依法規許可設置，會請業者再和地方溝通，取得共識前暫緩施工。但陳情的民眾要求市府直接撤銷許可，因為設置養豬場必須距離住家至少300公尺以，但是現場離住家最近不到260公尺，光憑這點就不能同意設養豬場。業者強調新設的養豬場採密閉式水簾豬舍，確實不會造成汙染。

新屋區蚵間里長彭小林、深圳里長李子維、笨港里長黃建興、後庄里長姜吉隆和多里民，與鄰近的新竹縣兩個村村長、村民、環保團體上午都到市府抗議，立委涂權吉、議員陳睿生也到場聲援。彭小林指出，養豬場場址就在蚵間里羊寮橋、綠色隧道、福興宮、社子溪之間，都是地方著名的景點，大家靠風景區做小生意，以後有1萬頭的養豬場還得了，光載運的豬住車輛進出的味道就讓人受不了，觀光生意怎麼會好？

彭小林說，社子溪在蚵間出海，這裡每年有3個月是捕鰻魚苗的季節，對捕魚苗的人而言是很重要的收入，養豬場來了，無論空氣和溪水必定會受影響，業者今年3月在地方開說明會時，說養豬場採密閉式水簾豬舍，不會有汙染，甚至說沒有廢水排放的問題，誰相信？更讓人生氣的是業者先前想到隔壁的新竹縣新豐，還有桃園觀音設養豬場都被拒絕，難道是看新屋鄉下地方好欺侮？相親還被網路的酸民污衊說還不就是為了要求回饋，事實上大家根本就沒有提出任何的回饋，就是要養豬業者離開。

陳情的里長們指出，前市府在2022年同意設置，許可期限過了沒動工，2023年原址重新申請，新市府還是同意業者設置，完全不顧地方感受，讓人質疑為何一味偏坦業者。

農業局強調，市政府高度重視民意，局長陳冠義積極協調，日前還拜訪新屋區公所及蚵間里長彭小林，同時與業者溝通，目前業者已暫停施工中，市府秉持保障廠商合法申請，同時兼顧居民權益，積極爭取雙方進一步溝通。

農業局說明，業者依「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」向農業局申請畜牧設施容許使用案，案經市府農業局會簽水利、環保、地政（都計）、工務、水保等單位審核後，於2023年8月核發畜牧設施容許使用同意書，業者去年3月取得建照。農業局主動與養豬業者聯繫要求加強地方說明，必要時召開地方說明會或公聽會，邀請當地里民及相關單位共同參與，針對豬場營運計畫、異味防制、廢水處理、交通影響等議題詳實說明與討論，避免資訊落差造成誤解或對立。

農業局副局長黃玉詩（右）說明後，立委涂權吉要求市府約束業者，在沒有看地方去的共識前禁止施工。記者鄭國樑／攝影
農業局副局長黃玉詩（右）說明後，立委涂權吉要求市府約束業者，在沒有看地方去的共識前禁止施工。記者鄭國樑／攝影

養豬場 綠色隧道 新竹

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