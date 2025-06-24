71歲爺奶當醫生！桃園首創「玩具醫院」搶救故障玩具

桃園市中埔國小今天成立全台首創的「玩具醫院」，由平均年齡71歲的退休工程師、台電人員、水電技師擔任「玩具醫生」，與小學生攜手搶救故障玩具。創新的世代共學模式除了實踐環保理念，讓被丟棄的玩具重獲新生，也希望開創高齡者社會參與的新典範。

玩具醫院計畫由台灣玩具圖書館協會發起，與桃市教育局、環保局、青年局合作，培訓退休人士和學童修復電動、聲光等輕微損壞的二手玩具。玩具醫院比照真正醫院流程，玩具經初步檢測後會貼上「掛號單」，依據症狀進入「待診斷區」或「住院區」接受維修。

經歷4個月培訓，玩具醫生們已成功修復200件、50公斤玩具，並拆解超過150公斤待再利用玩具，讓廢棄資源重獲新生；目前服務僅限校內學生，學校預計9月將擴大對外開放，受理網路預約掛號。

副市長蘇俊賓表示，他曾跑遍南台灣7個縣市掩埋場，發現玩具在垃圾中占相當高比例，一個人一生可能擁有數百到一千個玩具，但能保留至今的往往只有5到10個。他認為玩具圖書館具有三重價值，包括環境面有效減少垃圾量，教育面讓小朋友認識分享意義，社會面則實現活躍老化，讓高齡者在社區中成為持續活絡的一分子。

台灣玩具圖書館協會副理事長王亞賢表示，塑膠玩具無論焚化或掩埋都會對環境造成傷害，協會20年來已回收700公噸塑膠玩具，分送至超過3000個社服單位，這些回收玩具除分送偏鄉學校外，也提供醫療機構協助中風患者復健、幫助精神障礙朋友情緒發洩，讓0歲到100歲的民眾都能受益，協會半年前與中埔國小推動玩具醫院計畫，希望能得到社會更多支持，讓愛延續。

玩具醫院院長林學瑄退休前曾是資深水電工，他說，玩具原本就屬於小朋友，因此致力將二手玩具修復重生。對於無法修復的玩具，他認為不應直接丟棄，而要正確分類處理，因為玩具內含的螺絲、電路板、電線、馬達等電子零件都會對環境造成傷害。