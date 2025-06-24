快訊

曾稱霸牛排界！貴族世家撤出台北市 唯一分店6月底熄燈

NBA／綠衫軍送走昔奪冠功臣 哈勒戴回當初「過水」的拓荒者

陸紀念抗日勝利80周年習近平將出席 9/3閱兵邀國民黨抗日老兵現場觀禮

聽新聞
0:00 / 0:00

71歲爺奶當醫生！桃園首創「玩具醫院」搶救故障玩具

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市中埔國小今天成立全國首創的「玩具醫院」，曾是資深水電工的林學瑄（左）擔任「院長」一職，推動二手玩具修復重生。記者朱冠諭／攝影
桃園市中埔國小今天成立全國首創的「玩具醫院」，曾是資深水電工的林學瑄（左）擔任「院長」一職，推動二手玩具修復重生。記者朱冠諭／攝影

桃園市中埔國小今天成立全台首創的「玩具醫院」，由平均年齡71歲的退休工程師、台電人員、水電技師擔任「玩具醫生」，與小學生攜手搶救故障玩具。創新的世代共學模式除了實踐環保理念，讓被丟棄的玩具重獲新生，也希望開創高齡者社會參與的新典範。

玩具醫院計畫由台灣玩具圖書館協會發起，與桃市教育局、環保局、青年局合作，培訓退休人士和學童修復電動、聲光等輕微損壞的二手玩具。玩具醫院比照真正醫院流程，玩具經初步檢測後會貼上「掛號單」，依據症狀進入「待診斷區」或「住院區」接受維修。

經歷4個月培訓，玩具醫生們已成功修復200件、50公斤玩具，並拆解超過150公斤待再利用玩具，讓廢棄資源重獲新生；目前服務僅限校內學生，學校預計9月將擴大對外開放，受理網路預約掛號。

副市長蘇俊賓表示，他曾跑遍南台灣7個縣市掩埋場，發現玩具在垃圾中占相當高比例，一個人一生可能擁有數百到一千個玩具，但能保留至今的往往只有5到10個。他認為玩具圖書館具有三重價值，包括環境面有效減少垃圾量，教育面讓小朋友認識分享意義，社會面則實現活躍老化，讓高齡者在社區中成為持續活絡的一分子。

台灣玩具圖書館協會副理事長王亞賢表示，塑膠玩具無論焚化或掩埋都會對環境造成傷害，協會20年來已回收700公噸塑膠玩具，分送至超過3000個社服單位，這些回收玩具除分送偏鄉學校外，也提供醫療機構協助中風患者復健、幫助精神障礙朋友情緒發洩，讓0歲到100歲的民眾都能受益，協會半年前與中埔國小推動玩具醫院計畫，希望能得到社會更多支持，讓愛延續。

玩具醫院院長林學瑄退休前曾是資深水電工，他說，玩具原本就屬於小朋友，因此致力將二手玩具修復重生。對於無法修復的玩具，他認為不應直接丟棄，而要正確分類處理，因為玩具內含的螺絲、電路板、電線、馬達等電子零件都會對環境造成傷害。

5年級「小小醫生」高余柏毅分享，他因好奇心被玩具醫院的爺爺奶奶拆解玩具情景吸引，因此第一個報名成為小志工。經過培訓後，他學會工具使用、玩具構造、拆解組裝等技巧，也利用每周四下午練習維修；除了感謝爺爺奶奶傳授技能，未來玩具醫院對外開放後，也希望更多小朋友一起來玩具醫院，「我會幫忙修理喔！」

桃園市中埔國小今天成立全國首創的「玩具醫院」，由桃園市副市長蘇俊賓一起揭牌。記者朱冠諭／攝影
桃園市中埔國小今天成立全國首創的「玩具醫院」，由桃園市副市長蘇俊賓一起揭牌。記者朱冠諭／攝影
桃園市中埔國小成立全國首創的「玩具醫院」，5年級小志工高余柏毅（右）展現對器械組裝的熱情和興趣。記者朱冠諭／攝影
桃園市中埔國小成立全國首創的「玩具醫院」，5年級小志工高余柏毅（右）展現對器械組裝的熱情和興趣。記者朱冠諭／攝影

朋友 圖書館

延伸閱讀

禁限建逾半世紀！林口保護區人口大減發展萎縮 地方盼解禁

除籍證明補繳大限將至…桃市多人求助 蘇俊賓批懲罰弱勢

楊梅高中學生設計環保桌遊 副市長蘇俊賓玩到入迷

補助款遭刪！蘇俊賓對訴願不樂觀 盼卓榮泰別當蘇貞昌

相關新聞

收運餐廳垃圾恐涉重罪 苗縣府訂定代清除收費標準解套

餐廳、民宿、露營營垃圾屬一般事業廢棄物，鄉鎮市公所代處理恐涉圖利重罪，苗栗縣政府訂定收費標準草案「解套」，鄉鎮市長聯誼會...

賴清德今晚桃園開講 張善政出招：會讓市民做最好判斷

中選會上周公布，國民黨桃園6席立委罷免案都成立。罷團、藍委近日都頻辦宣講活動爭取支持，賴清德總統「團結國家十講」今晚也將...

苗縣迄今14例鼬獾驗出狂犬病 動防所下鄉免費注射疫苗

苗栗縣自民國112年3月迄今累計14例野生動物鼬獾驗出狂犬病，範圍已從三義擴及卓蘭、大湖、泰安、南庄等偏遠山區，動防所本...

71歲爺奶當醫生！桃園首創「玩具醫院」搶救故障玩具

桃園市中埔國小今天成立全台首創的「玩具醫院」，由平均年齡71歲的退休工程師、台電人員、水電技師擔任「玩具醫生」，與小學生...

影／新屋上萬頭養豬場沒汙染？桃園、新竹人今桃市府前怒喊撤銷許可

桃園市前市府許可養豬業者在新屋區，設置可飼養上萬頭規模的養豬場，場址在新屋和新竹縣新豐鄉交界，地方上得知後，以有汙染虞慮...

蘆竹飼料場噴霧罐破裂釀氣爆 桃市強化高風險場所管理

近期桃園市相繼發生廠房作業區火警事件，顯示部分高風險產業作業現場仍存潛在危害，市府高度重視並持續強化高風險產業場所安全管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。